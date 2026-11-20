Profil dan Potret Cantik Miu Marukawa, Istri Taisei Marukawa Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

NAMA pesepakbola asal Jepang, Taisei Marukawa, tengah menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Pemain yang kini memperkuat Dewa United tersebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Di tengah perhatian terhadap perjalanan kariernya, kehidupan pribadi Taisei Marukawa juga menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah sosok sang istri, Miu Marukawa.

Nama Miu Marukawa ikut mencuri perhatian setelah sang suami menjadi perbincangan terkait peluangnya memperkuat Timnas Indonesia. Sosoknya pun membuat warganet penasaran, terutama mengenai profil dan potret kesehariannya. Lantas, seperti apa sosok Miu Marukawa? Berikut ulasannya.

1. Profil Singkat Miu Marukawa

Miu Marukawa merupakan istri pesepakbola asal Jepang, Taisei Marukawa. Ia mulai dikenal publik sepakbola Indonesia setelah diperkenalkan sang suami kepada pendukung PSIS Semarang pada 2023.

Miu diketahui menikah dengan Taisei pada April 2023 di Jepang. Kabar pernikahan tersebut kemudian diumumkan Taisei melalui media sosial ketika memperkenalkan sang istri kepada suporter PSIS Semarang.

2. Menikah dengan Taisei Marukawa pada April 2023

Kisah rumah tangga Miu dan Taisei mulai diketahui publik ketika sang pemain memperkenalkan istrinya di hadapan pendukung PSIS Semarang pada Juni 2023. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Miu, keduanya ternyata sudah melangsungkan pernikahan di Jepang pada April 2023.

Sejak saat itu, Miu mulai beberapa kali membagikan momen kebersamaannya dengan Taisei melalui media sosial. Setelah menikah, Miu turut mengikuti perjalanan karier Taisei di Indonesia.

Saat Taisei memperkuat PSIS Semarang, Miu sempat hadir memberikan dukungan langsung di Stadion Jatidiri. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya bisa menyaksikan atmosfer sepak bola Indonesia yang menurutnya sangat menarik.