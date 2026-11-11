Kisah Cinta Sandiani Arief dengan Legenda Bulu Tangkis Hendra Setiawan: Dari Dikenalkan Sepupu hingga Naik Pelaminan

DI balik sosok Hendra Setiawan yang dikenal pendiam, tenang, dan penuh prestasi di lapangan bulu tangkis, ternyata tersimpan kisah cinta yang cukup manis. Perjalanan asmaranya dengan Sandiani Arief, atau yang akrab disapa Sansan, bermula dari sebuah pertemuan sederhana berkat bantuan seorang sepupu.

Siapa sangka, perkenalan di acara makan-makan itu justru menjadi awal perjalanan cinta yang berujung di pelaminan. Seperti apa kisahnya?

1. Berawal dari Perjodohan sang Sepupu

Kisah cinta Hendra dan Sandiani bermula pada awal 2008 di Jakarta. Saat itu, Alvent Yulianto, atlet bulu tangkis yang merupakan kakak sepupu Sandiani, mengadakan acara makan-makan di rumahnya. Sejumlah teman sesama atlet diundang, termasuk Hendra Setiawan.

Di kesempatan itulah Alvent memperkenalkan Hendra kepada Sandiani. Hendra yang dikenal pendiam bertemu dengan Sansan yang memiliki karakter ceria dan periang. Dari perkenalan sederhana tersebut, keduanya mulai saling mengenal.

Menariknya, Alvent ternyata menjadi sosok penting di balik kisah cinta dua orang ini. Tanpa perkenalannya, mungkin perjalanan cinta Hendra dan Sansan tidak akan pernah dimulai.

2. Hendra Hanya Butuh 1 Bulan untuk Menyatakan Cinta

Tidak butuh waktu lama bagi Hendra untuk merasa cocok dengan Sansan. Masa pendekatan kabarnya berlangsung hanya sekitar satu bulan.

Bahkan, Hendra mengungkapkan bahwa dirinya tertarik kepada Sansan karena melihat sosok perempuan yang baik dan cantik. Ada cerita lucu ketika mereka mengenang siapa yang lebih dahulu menyatakan cinta.

Ternyata Hendra yang lebih dulu menyatakan perasaan. Uniknya, Hendra tidak mengatakannya secara langsung, melainkan melalui SMS. Masa pendekatan yang hanya sebulan itu akhirnya membawa mereka resmi berpacaran pada 23 Maret 2008.

3. Menjalani Hubungan Jarak Jauh Jakarta–Surabaya

Tantangan berikutnya datang ketika mereka harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR). Saat itu, Hendra lebih banyak beraktivitas dan berlatih di Jakarta, sementara Sansan tinggal di Surabaya.

Sebagai atlet profesional, Hendra memiliki jadwal latihan dan pertandingan yang padat. Kondisi tersebut membuat keduanya tidak selalu bisa bertemu. Namun, mereka berusaha menjaga hubungan melalui komunikasi dan rasa saling percaya.

Sansan bahkan tidak segan mengunjungi Hendra ke Jakarta ketika memiliki waktu luang. Begitu pula Hendra yang berusaha menemui Sansan.