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Kisah Cinta Aprilia Indah dengan Rivan Nurmulki Pevoli yang Menggila di Vietnam, dari 8 Tahun Pacaran hingga Menikah

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |20:05 WIB
Kisah Cinta Aprilia Indah dengan Rivan Nurmulki Pevoli yang Menggila di Vietnam, dari 8 Tahun Pacaran hingga Menikah
Rivan Nurmulki dan istri. (Foto: Instagram/@apriliaips)
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NAMA pevoli Indonesia Rivan Nurmulki kembali menjadi sorotan setelah menunjukkan performa impresif bersama klub The Cong Tan Cang di Liga Voli Vietnam 2026. Namun, di balik kesibukannya berkarier di luar negeri, ada sosok sang istri, Aprilia Indah Puspitasari, yang turut menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Kisah cinta Rivan dan Aprilia juga menarik untuk disimak. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama kurang lebih delapan tahun. Kemudian, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah pada Agustus 2020.

istri Rivan Nurmulki

1. Pacaran Selama Delapan Tahun

Kisah cinta Rivan Nurmulki dan Aprilia Indah terbilang panjang. Dalam sebuah perbincangan yang diunggah di YouTube VOLIMANIA INDONESIA pada 2021, Rivan mengungkapkan bahwa dirinya telah mengenal Aprilia selama delapan tahun.

Menariknya, Rivan mengaku tidak terlalu mengingat secara detail bagaimana awal mula perkenalan mereka. Ketika ditanya mengenai pertemuan pertama dengan sang istri, ia menjawab dengan santai dan mengundang gelak tawa rekan-rekannya.

Rivan juga mengungkapkan bahwa perjalanan hubungan mereka sempat diwarnai putus sambung. Meski sempat mengalami pasang surut, hubungan keduanya akhirnya bertahan hingga delapan tahun dan berujung pada pernikahan.

2. Resmi Menikah pada Agustus 2020

Setelah menjalani hubungan selama bertahun-tahun, Rivan dan Aprilia akhirnya resmi menikah pada awal Agustus 2020. Pernikahan tersebut menjadi babak baru dalam kehidupan keduanya. Namun, kebahagiaan sebagai pasangan pengantin baru sempat diwarnai tantangan karena Rivan harus segera menjalani karier profesional di luar negeri.

Saat itu, Rivan mendapat kesempatan memperkuat klub Jepang, VC Nagano Tridents, yang berkompetisi di V.League Division 1. Sayangnya, Aprilia belum bisa langsung menyusul sang suami ke Jepang karena terkendala pengurusan visa di tengah pandemi Covid-19.

Alhasil, keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh meskipun baru saja resmi menjadi pasangan suami istri. Bahkan, Rivan dan Aprilia belum sempat menikmati bulan madu karena situasi pandemi dan tuntutan pekerjaan sang atlet.

 

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