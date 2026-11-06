Kisah Cinta Dita Azizah dengan Pevoli Farhan Halim yang Tampil Ciamik di Vietnam, dari Cinlok di Proliga hingga Naik Pelaminan

KISAH cinta atlet voli Indonesia, Dita Azizah dan Farhan Halim, menarik untuk diulas. Keduanya bukan hanya sama-sama berkarier di dunia bola voli profesional, tetapi juga dipertemukan melalui kompetisi Proliga hingga akhirnya membangun rumah tangga.

Nama Farhan Halim belakangan menjadi perhatian berkat kiprahnya di kompetisi bola voli luar negeri. Sementara itu, Dita Azizah juga dikenal sebagai salah satu pemain voli putri Indonesia yang pernah memperkuat tim nasional.

Perjalanan hubungan keduanya pun cukup menarik. Berawal dari sama-sama berkecimpung di dunia voli, hubungan yang awalnya dekat karena profesi tersebut berlanjut menjadi kisah asmara hingga pernikahan.

1. Berawal dari Cinta Lokasi di Proliga

Dita Azizah dan Farhan Halim diketahui pertama kali dekat karena sama-sama berkarier sebagai atlet voli profesional dan tampil di kompetisi Proliga. Keduanya memiliki kesibukan masing-masing bersama klub yang berbeda.

Farhan dikenal sebagai pemain berposisi outside hitter. Sementara itu, Dita merupakan atlet yang bermain sebagai libero.

Kedekatan mereka kemudian berkembang menjadi hubungan asmara. Keduanya mulai menjalin hubungan pada 2022. Kisah cinta tersebut menjadi salah satu contoh pasangan atlet yang menemukan jodoh di tengah kesibukan menjalani kompetisi olahraga profesional.

2. Resmi Menikah pada 14 Oktober 2023

Setelah menjalin hubungan asmara sekitar satu tahun, Farhan Halim dan Dita Azizah akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 14 Oktober 2023, di Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kampung halaman Dita.

Pernikahan mereka cukup menarik perhatian penggemar voli Tanah Air karena berlangsung pada hari yang sama dengan pernikahan pasangan atlet lainnya, yakni Doni Haryono dan Wilda Siti Nurfadhilah.

Dalam prosesi pernikahan tersebut, Farhan memberikan mahar berupa logam mulia seberat 20,3 gram dan uang sebesar 1.445 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp22 juta saat itu. Momen bahagia tersebut juga dibagikan Farhan melalui akun Instagram pribadinya.