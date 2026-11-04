Profil dan Potret Cantik Eva Olid, Pelatih Tim Wanita Manchester United yang Tak Terkalahkan dalam 10 Pertandingan

SOSOK Eva Olid tengah menjadi sorotan pencinta sepakbola wanita. Pelatih asal Spanyol tersebut berhasil membawa Manchester United Women mencatatkan tren positif dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Selain dikenal karena kemampuannya meracik strategi, Eva Olid juga mencuri perhatian berkat penampilannya yang elegan. Dia juga terlihat karismatik ketika mendampingi anak asuhnya di pinggir lapangan.

Perempuan bernama lengkap Eva Olid Nicolás ini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Manchester United Women pada Agustus 2026. Sebelum bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut, ia lebih dahulu mencatatkan prestasi bersama Heart of Midlothian Women atau Hearts di Skotlandia.

Lantas, seperti apa profil, pendidikan, dan perjalanan karier Eva Olid hingga dipercaya menangani salah satu klub sepak bola terbesar di dunia? Mari mengulasnya lebih mendalam.

1. Profil dan Biodata Eva Olid

Dilansir dari laman resmi Man United, Eva Olid merupakan pelatih sepakbola wanita berkebangsaan Spanyol. Ia lahir di Sabadell, Catalonia, pada 28 Agustus 1985.

Ketertarikannya terhadap sepakbola sudah tumbuh sejak kecil. Eva bahkan mulai bermain sepakbola ketika berusia 7 tahun dan sempat bermain bersama anak laki-laki sebelum bergabung dengan tim perempuan pada usia 10 tahun.

Pengalaman tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya di dunia sepakbola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Hingga kini, karier sebagai pelatih pun bisa terukir ciamik.

2. Pendidikan Eva Olid, Pernah Menekuni Bidang Pendidikan Jasmani

Di balik kariernya sebagai pelatih sepak bola profesional, Eva Olid ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan olahraga dan pendidikan. Saat masih muda, Eva sempat mempertimbangkan pendidikan sebagai jalan karier setelah menyadari bahwa biaya untuk terus bermain sepak bola cukup besar.

Eva kemudian menempuh pendidikan untuk menjadi guru Pendidikan Jasmani atau Physical Education serta bahasa Inggris. Latar belakang tersebut turut memberikan bekal dalam perjalanan profesionalnya.

Sebagai pelatih, Eva tidak hanya dituntut memahami taktik permainan, tetapi juga mampu berkomunikasi, membimbing, dan mengembangkan kemampuan para pemain. Pengalaman di bidang pendidikan menjadi salah satu sisi menarik dari perjalanan hidup perempuan asal Spanyol tersebut.

3. Perjalanan Karier Eva Olid sebagai Pelatih

Eva Olid mulai menekuni dunia kepelatihan ketika berusia 26 tahun. Kariernya sebagai pelatih dimulai di Spanyol. Ia pernah menangani Sant Quirze, klub sepak bola wanita yang berhasil dibawanya mencapai posisi terbaik dalam sejarah klub.

Eva kemudian memiliki pengalaman melatih tim akademi putra Sant Cugat FC. Kemudian, dia kembali berkecimpung dalam sepakbola wanita bersama klub di kota kelahirannya, Sabadell.

Pada Juli 2021, Eva mendapatkan kesempatan besar dengan bergabung bersama Heart of Midlothian Women atau Hearts di Skotlandia. Selama hampir 5 tahun menangani Hearts, ia berhasil mengubah klub tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam kompetisi sepakbola wanita Skotlandia.

Pencapaian terbesarnya datang pada musim 2025-2026 ketika Hearts berhasil meraih gelar Scottish Women's Premier League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Keberhasilan tersebut membuat nama Eva Olid semakin diperhitungkan di dunia sepakbola wanita Eropa.