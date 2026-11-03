Profil dan Potret AKBP Netty Rosdiana Siagian yang Putuskan Mundur dari Polri

NAMA AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, dia mengumumkan keputusan untuk mengundurkan diri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Keputusan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 31 Oktober 2026. Keputusan Netty menarik perhatian karena dirinya telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengabdi di institusi kepolisian dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Polda Metro Jaya.

Dalam unggahannya, Netty turut membagikan surat permohonan pengunduran diri yang disebut berlaku terhitung sejak 1 September 2026. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar, atas kemauan sendiri, dan bukan karena paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun.

Lantas, seperti apa sosok AKBP Netty Rosdiana Siagian? Berikut profil, potret perjalanan karier, pendidikan, hingga alasan dirinya memilih mundur dari Polri.

1. Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian

Dilansir dari berbagai sumber, AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian merupakan perwira menengah Polisi Wanita (Polwan) yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan Polda Metro Jaya. Perempuan kelahiran Medan tahun 1970 ini dikenal pernah bertugas di bidang lalu lintas, reserse, hingga memimpin sejumlah kepolisian sektor di Jakarta.

Selama berkarier di kepolisian, Netty pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Salah satunya adalah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sunda Kelapa pada 2018 ketika masih berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Ia kemudian dipercaya menjabat Kapolsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Selain bertugas di wilayah, Netty juga memiliki pengalaman di bidang reserse. Sejak September 2022, ia pernah menjabat sebagai Penyidik Madya 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Dalam perjalanan berikutnya, ia mengemban sejumlah jabatan administrasi sebelum akhirnya menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin) Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jabatan tersebut menjadi posisi terakhir yang dicantumkan dalam pemberitaan mengenai pengunduran dirinya.

2. Pelopor Polwan Pengawal Kenegaraan The Road Force Blue

Salah satu kiprah menarik Netty adalah keterlibatannya dalam pembentukan kelompok Polwan bermotor bernama The Road Force Blue pada 2005. Kelompok yang beranggotakan sekitar 25 hingga 30 personel Polwan tersebut dibentuk untuk menjalankan tugas patroli dan pengawalan, termasuk pengawalan kenegaraan.

Pada 2009, The Road Force Blue berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan rekor dunia sebagai pasukan wanita pengawal kenegaraan pertama. Kelompok ini juga pernah dipercaya mengawal sejumlah agenda penting, termasuk kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton serta prosesi pengawalan jenazah Hasri Ainun Habibie.

3. Pendidikan AKBP Netty Rosdiana

Selain memiliki pengalaman panjang di kepolisian, Netty juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Berdasarkan sejumlah pemberitaan, ia merupakan lulusan SMA Plus Negeri 17 Palembang dan Universitas Sriwijaya (Unsri).

Netty memiliki gelar Sarjana Hukum (S.H.), Magister Manajemen (M.M.), dan Magister Hukum (M.H.). Ia juga menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Ilmu Hukum dengan predikat cumlaude.

Latar belakang pendidikan tersebut melengkapi pengalamannya dalam menjalankan berbagai tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan hukum, administrasi, dan penyidikan.