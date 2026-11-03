Potret Adik Kimi Antonelli, Tampil Gemas Pakai Kostum Halloween saat Antar sang Kakak Juara Dunia F1 2026

MOMEN manis mewarnai kedatangan pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, di paddock Formula 1 (F1) GP 2026. Kali ini, perhatian tak hanya tertuju kepada Kimi yang tengah berjuang meraih gelar juara dunia, tetapi juga kepada sosok sang adik perempuan, Maggie, yang tampil menggemaskan dengan kostum Halloween.

Maggie terlihat menemani kakaknya saat tiba di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko. Penampilannya yang unik dan penuh warna sukses mencuri perhatian di tengah kesibukan paddock. Kehadirannya pun menjadi pemandangan hangat di tengah ketegangan perebutan gelar juara dunia Formula 1.

1. Maggie Temani Kimi di Momen Penting

Dilansir dari M Racing, kehadiran Maggie menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan Kimi di F1 GP Meksiko. Sang adik tampak ikut memberikan dukungan kepada pembalap berusia 20 tahun tersebut yang sedang berada di ambang pencapaian terbesar dalam kariernya.

Bukan hanya Maggie, seluruh keluarga Antonelli juga hadir untuk memberikan semangat kepada Kimi. Sang ayah, Marco Antonelli, turut menyusul ke Meksiko setelah sebelumnya menjalani agenda bersama tim balap miliknya, AKM Motorsport, di Italia.

Dukungan keluarga tentu menjadi bagian istimewa bagi Kimi. Utamanya ketika tekanan untuk meraih gelar juara dunia semakin besar.

2. Kimi Antonelli Ukir Sejarah, Resmi Juara Dunia F1 2026

F1 GP Meksiko menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Kimi pada musim 2026. Setelah menjalani sesi kualifikasi dan memulai balapan dari posisi keempat, pembalap muda Mercedes tersebut menghadapi kesempatan besar untuk mengunci gelar juara dunia.

Kimi akhirnya berhasil menuntaskan perjuangannya dengan meraih gelar Juara Dunia Formula 1 2026. Pencapaian tersebut menjadi tonggak bersejarah dalam kariernya sekaligus menempatkannya sebagai salah satu juara dunia termuda dalam sejarah F1.

Keberhasilan ini juga membuat namanya semakin istimewa karena berhasil melampaui rekor usia Sebastian Vettel saat meraih gelar juara dunia pertamanya pada 2010. Kini, Kimi Antonelli diketahui berusia 20 tahun.