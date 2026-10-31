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Labu Halloween Mulai Keriput? Ini Cara agar Tetap Segar dan Cantik

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |17:02 WIB
Labu Halloween Mulai Keriput? Ini Cara agar Tetap Segar dan Cantik
Labu Halloween. (Foto: Freepik)
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LABU jadi dekorasi wajib dalam perayaan Halloween pada 31 Oktober. Namun, labu yang sudah diukir biasanya tidak bertahan terlalu lama karena bagian dalamnya bisa mengering, berjamur, hingga membusuk.

Agar dekorasi Halloween kamu tetap terlihat bagus dalam waktu yang lama, ada beberapa cara simpel untuk menjaga kesegaran labu. Melansir Real Simple, berikut delapan tips yang bisa kamu coba.

Halloween

1. Pilih Labu dengan Kondisi Bagus

Perhatikan kondisi labu sebelum diukir. Pilih labu yang masih keras, kulitnya sehat, dan tidak memiliki bagian lunak atau rusak.

Labu dengan kondisi kulit yang baik cenderung tidak mudah membusuk. Rata-rata, labu yang sudah diukir dapat bertahan sekitar lima hingga sepuluh hari, bergantung pada cuaca dan cara perawatannya.

2. Bersihkan Sebelum Diukir

Sebelum mulai mengukir, cuci bagian luar labu menggunakan air dan sabun berformula ringan. Langkah ini bertujuan menghilangkan kotoran serta bakteri yang menempel pada permukaan kulit.

Setelah selesai diukir, gunakan larutan pemutih yang diencerkan untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Semprotkan larutan ke bagian dalam labu.

3. Rendam dengan Cairan Disinfektan

Bagian labu yang sudah dipotong rentan ditumbuhi jamur dan bakteri. Karena itu, membersihkan permukaan potongan menggunakan cairan disinfektan dapat membantu memperpanjang masa simpannya.

Rendam labu selama sekitar 10 menit menggunakan satu sendok makan pemutih yang diencerkan dalam sekitar 3,8 liter air. Cara ini bisa mengurangi jamur dan bakteri pada bagian labu yang terbuka. Namun, larutan tersebut hanya digunakan untuk dekorasi dan tidak boleh dicampurkan dengan bahan pembersih lainnya.

 

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Topik Artikel :
Makanan Labu Halloween
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