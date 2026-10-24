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5 Ide Kostum Halloween 2026, dari Elphaba hingga Nikki dari Obsession!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |16:05 WIB
5 Ide Kostum Halloween 2026, dari Elphaba hingga Nikki dari Obsession!
Intip deretan ide kostum Halloween. (Foto: Freepik)
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HALLOWEEN selalu jadi momen untuk tampil beda dengan kostum yang terinspirasi dari karakter film favorit. Tahun ini, pilihan kostum juga semakin beragam mulai dari penyihir, dewi Yunani, hingga karakter film horror.

Beberapa karakter bahkan sedang ramai dibicarakan karena filmnya masih hangat di 2026. Buat kamu yang belum menentukan kostum untuk pesta Halloween, lima karakter ini mungkin bisa jadi inspirasi.

1. Elphaba dan Glinda dari Wicked

wicked

Kalau Halloween dirayakan bareng sahabat, Elphaba dan Glinda bisa jadi pilihan. Dua karakter Wicked ini punya gaya yang sangat berbeda sehingga mudah dikenali.

Untuk Elphaba, kamu bisa memakai dress atau coat serbahitam, topi penyihir, dan makeup wajah berwarna hijau. Sementara Glinda identik dengan dress bernuansa pink, mahkota kecil, dan aksesori yang memberikan kesan seperti putri.

2. Dewi Athena dari The Odyssey

dewi athena

Film The Odyssey juga bisa menjadi sumber inspirasi kostum Halloween tahun ini. Salah satu karakter yang menarik untuk ditiru adalah Athena yang diperankan oleh Zendaya.

Gaya Athena cukup mudah ditiru. Kamu bisa memakai dress panjang berwarna putih atau krem dengan bahan yang terlihat ringan, kemudian menambahkan kain atau shawl penutup kepala.

Untuk memperkuat nuansa dewi Yunani, tambahkan aksesori bernuansa emas atau liontin bergambar burung hantu. Sandal bergaya gladiator juga bisa melengkapi tampilanmu.

 

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