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Potret Erika, Fuji, dan Rachel Vennya Rayakan Halloween 2026 Usung Tema Avatar, Jadi Aang hingga Katara

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |21:05 WIB
Potret Erika, Fuji, dan Rachel Vennya Rayakan Halloween 2026 Usung Tema Avatar, Jadi Aang hingga Katara
Potret Erika, Fuji, dan Rachel Vennya Rayakan Halloween 2026 Usung Tema Avatar The Legend of Aang. (Foto: Instagram/@rachelvennya)
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ERIKA, Fuji, dan Rachel Vennya tak pernah kehabisa ide untuk ikut meramaikan Halloween setiap tahunnya. Pada perayaan Halloween 2026 yang jatuh hari ini, Sabtu (31/10/2026), mereka bertiga memilih tema dunia Avatar: The Last Airbender.

Ketiganya tampil sebagai karakter ikonik dari serial animasi tersebut. Potret penampilan mereka dibagikan melalui unggahan Instagram Rachel Vennya.

Erika, Fuji, Rachel Vennya jadi avatar

1. Erika, Fuji, dan Rachel Vennya Rayakan Halloween 2026

Dalam foto itu, Erika tampil sebagai Aang dengan kepala plontosnya. Sementara itu, Fuji terlihat mengenakan kostum yang terinspirasi dari Katara.

Terakhir, Rachel Vennya tampil dengan busana bernuansa merah marun dari karakter Azula. Tak hanya mereka bertiga, anak Erika, yakni Andrew Raxy Neil, juga ikut menggunakan kostum. Dia tampil menggemaskan menjadi Appa.

Erika tampil dengan kepala plontos khas Aang, lengkap dengan tanda panah berwarna biru di bagian dahi. Ia mengenakan busana oranye yang dipadukan dengan kain merah marun. Penampilan itu semakin mirip dengan sang Avatar ketika Erika berpose seolah sedang mengendalikan kekuatan udara.

Erika, Fuji, Rachel Vennya jadi avatar

Di sebelahnya, Fuji tampil dengan rambut hitam panjang yang dikepang. Ia mengenakan kostum biru-putih khas Suku Air, lengkap dengan efek visual air yang seolah mengalir dari tangannya. Gaya ini mengingatkan pada Katara, salah satu pengendali air dalam serial Avatar: The Last Airbender.

Sementara itu, Rachel Vennya tampil dengan busana merah marun dan aksesori di kepala. Efek visual berupa energi berwarna biru di sekitar tangannya membuat penampilannya semakin dramatis dan memberikan kesan seperti karakter pengendali elemen dalam dunia Avatar.

 

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