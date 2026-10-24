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6 Inspirasi Makeup Halloween yang Bisa Ditiru, Spooky tapi Tetap Cantik

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |19:05 WIB
6 Inspirasi Makeup Halloween yang Bisa Ditiru, Spooky tapi Tetap Cantik
Makeup Halloween. (Foto: Pinterest)
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HALLOWEEN tinggal sebentar lagi! Selain kostum, makeup juga menjadi cara seru untuk melengkapi penampilanmu. Tak harus selalu rumit, tampilan Halloween juga bisa menggunakan produk makeup yang sudah ada.

Melansir dari Glamour dan Vogue Scandinavia, ada 6 ide makeup menarik bernuansa Halloween yang bisa kamu coba.

1. Mata Laba-laba

Mata laba-laba

Riasan mata laba-laba bisa jadi pilihan kalau kamu ingin tetap terlihat cantik sekaligus menyeramkan. Sesuai namanya, riasan ini terinspirasi dari laba-laba dengan detail menyerupai kaki laba-laba di sekitar mata.

Gunakan bulu mata palsu, lalu tambahkan eyeliner hitam untuk menggambar detail menyerupai kaki laba-laba. Jika ingin cara yang lebih praktis, kamu juga bisa menggunakan stiker riasan mata dengan motif laba-laba.

2. Tengkorak

Tengkorak

Meski sepertinya terlihat rumit, kamu bisa membuat versi yang lebih sederhana. Caranya. Kamu bisa memanfaatkan teknik kontur.

Gunakan kontur untuk membentuk dimensi wajah, kemudian tambahkan detail menyerupai tengkorak menggunakan lip liner berwarna cokelat gelap. Kamu juga bisa menambahkan riasan atau ornamen di sekitar mata agar hasilnya lebih khas dan menarik.

3. Riasan Percikan Darah

Percikan darah

Kalau ingin tampil menyeramkan tanpa menghabiskan banyak waktu, kamu bisa coba riasan ini. Look tersebut memberikan kesan seolah-olah terdapat percikan darah di area wajah.

Percikan campuran pewarna makanan merah dan cokelat ke area yang diinginkan. Meski sederhana, sentuhan merah ini bisa langsung membuat penampilan terasa lebih dramatis untuk Halloween.

 

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