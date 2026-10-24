Profil dan Potret Cantik Febi Setianingrum, Pebulu Tangkis Indonesia yang Sukses Tembus Semifinal French Open 2026

FEBI Setianingrum menjadi salah satu pebulu tangkis putri Indonesia yang mencuri perhatian di French Open 2026. Berpasangan dengan Rachel Allessya Rose, Febi berhasil melangkah ke semifinal turnamen BWF World Tour Super 750 setelah mengalahkan wakil Jepang, Hinata Suzuki/Nao Yamakita, dalam pertandingan tiga gim.

Selain prestasinya di lapangan, Febi juga menarik perhatian penggemar bulu tangkis berkat penampilannya yang menawan. Atlet yang berkiprah di sektor ganda putri ini memiliki perjalanan karier panjang, mulai dari kompetisi junior hingga turnamen internasional.

1. Profil Febi Setianingrum

Febi mulai bermain bulu tangkis sejak berusia sembilan tahun. Kecintaannya terhadap olahraga tepok bulu tersebut kemudian berkembang menjadi karier profesional yang membawanya berkompetisi di berbagai turnamen nasional maupun internasional.

Perjalanan Febi di dunia bulu tangkis dimulai dari kompetisi kelompok usia. Pada 2018, ia meraih sejumlah gelar junior, termasuk Djarum Sirnas Riau Open dan USM Flypower Open di nomor ganda putri pemula.

Setahun kemudian, Febi kembali menorehkan prestasi dengan menjuarai Badminton Asia Junior Championships 2019 pada nomor ganda campuran U-17. Ia juga mengoleksi gelar dari sejumlah turnamen junior lainnya.

Memasuki level senior, prestasi Febi terus berkembang. Pada 2022, ia menjuarai Lithuanian International Future Series di sektor ganda putri. Kemudian, pada 2023, ia meraih gelar Iran Fajr International Challenge dan Medan Indonesia International Challenge.

Tahun 2024 menjadi salah satu periode penting dalam kariernya. Febi sukses menjuarai Indonesia Masters dan Kaohsiung Masters di level BWF World Tour Super 100 pada sektor ganda putri.

Bersama Rachel Allessya Rose, ia kemudian meraih gelar juara Australian Open 2025. Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi pasangan ini sebagai salah satu ganda putri Indonesia yang patut diperhitungkan di turnamen internasional.

2. Perjuangan Rachel/Febi Menuju Semifinal French Open 2026

Langkah Rachel/Febi menuju semifinal French Open 2026 tidak didapatkan dengan mudah. Mereka harus melewati pertandingan sengit selama tiga gim saat menghadapi pasangan Jepang, Hinata Suzuki/Nao Yamakita, di perempatfinal.

Pada pertandingan yang berlangsung Jumat, 23 Oktober 2026, Rachel/Febi sempat kehilangan gim pertama dengan skor 18-21. Namun, keduanya mampu bangkit dan memenangi dua gim berikutnya dengan skor 21-16 dan 21-16.

Kemenangan tersebut memastikan pasangan Indonesia itu melangkah ke semifinal setelah melalui pertandingan yang berlangsung ketat. Febi mengakui bahwa dirinya dan Rachel sempat kehilangan fokus setelah interval gim pertama. Mereka kemudian berusaha bermain lebih menyerang untuk membalikkan keadaan.

Di semifinal, Rachel/Febi dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang sekaligus unggulan pertama, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto. Tantangan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali menguji kemampuan menghadapi pasangan elite dunia.