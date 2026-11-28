Pesan Haru Gemma Pinto untuk Marc Marquez Usai Umumkan Pensiun dari MotoGP: Petualanganmu Luar Biasa Sayang

GEMMA Pinto menyampaikan pesan penuh cinta dan haru untuk sang kekasih, Marc Marquez, setelah sang pembalap umumkan pensiun dari MotoGP. Melalui ungkapan emosional, Gemma tidak hanya menunjukkan kebanggaannya atas pencapaian Marc Marquez.

Tak hanya itu, Gemma Pinto juga mengungkapkan rasa syukur karena bisa mendampingi perjalanan hidup Marquez selama empat tahun terakhir. Dia setia berada di sisi Marquez saat terjatuh dan berhasil bangkit kembali.

1. Pesan Haru Gemma Pinto

Dalam pesannya, Gemma Pinto mengaku menjadi sosok yang beruntung karena mendapat kesempatan menyaksikan langsung perjalanan Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Ia merasa bangga atas segala pencapaian yang telah diraih Maruqez.

Namun, ada hal lain yang jauh lebih berarti baginya. Gemma soroti pribadi Marc Marquez sebagai seorang manusia.

"Betapa beruntungnya bisa menjalani empat tahun terakhir dari kisah hidupmu di sisimu. Aku bangga dengan semua yang telah kamu capai, tetapi jauh lebih bangga dengan sosok dirimu," tulis Gemma dalam unggahan di Instagramnya.

Gemma juga menyoroti bagaimana Marc Marquez menjalani setiap fase kehidupannya dengan caranya sendiri. Baginya, perjalanan tersebut bukan sekadar tentang pencapaian dan prestasi, melainkan juga tentang keberanian untuk menentukan jalan hidup.

"Dari awal hingga akhir, dengan caramu sendiri," lanjutnya.