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Profil dan Potret Lisa Roughead, Istri Michael Carrick yang Baru Dipecat sebagai Pelatih Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |19:19 WIB
Profil dan Potret Lisa Roughead, Istri Michael Carrick yang Baru Dipecat sebagai Pelatih Manchester United
Lisa dan Michael Carrick. (Foto: Instagram)
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PROFIL Lisa Roughead ikut menjadi perhatian usai kabar pemecatan suaminya, Michael Carrick, dari kursi pelatih Manchester United diumumkan. Pengumuman itu disampaikan pihak Man United pada hari ini, Kamis (12/11/2026) malam WIB.

Michael Carrick resmi diberhentikan oleh Manchester United setelah serangkaian hasil kurang memuaskan pada awal musim 2026-2027. Keputusan tersebut mengakhiri masa tugasnya sebagai pelatih kepala klub berjuluk Setan Merah itu.

Lisa dan Michael Carrick

Di tengah sorotan terhadap karier sang suami, kehidupan pribadi Lisa Roughead juga menarik untuk diketahui. Lisa dikenal sebagai sosok yang telah mendampingi Carrick sejak mereka masih remaja.

Keduanya bahkan telah menjalin hubungan sejak berusia 15 tahun sebelum akhirnya menikah pada 2007. Lisa juga memiliki profesi sendiri di bidang kebugaran dan dikenal aktif mendukung kegiatan sosial keluarga Carrick. Lantas, seperti apa profil, pendidikan, dan potret Lisa Roughead, istri Michael Carrick?

1. Profil Lisa Roughead

Lisa Roughead merupakan istri mantan pemain sekaligus pelatih sepakbola Inggris, Michael Carrick. Berbeda dengan suaminya yang berkarier di dunia sepak bola, Lisa menekuni bidang kebugaran dan dikenal sebagai instruktur Pilates.

Lisa termasuk sosok yang menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan media. Karena itu, informasi mengenai tanggal lahir dan detail keluarganya tidak banyak dipublikasikan.

2. Pendidikan Lisa Roughead

Lisa Roughead diketahui merupakan lulusan Newcastle University di Inggris. Ia mengambil bidang Business Administration atau Administrasi Bisnis. Pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal Lisa dalam mengembangkan aktivitas profesionalnya di luar dunia sepak bola.

Meski menikah dengan pesepak bola terkenal, Lisa memiliki kesibukan dan karier sendiri. Ia kemudian dikenal sebagai instruktur Pilates bersertifikat dan personal trainer. Selain mengajar kebugaran, Lisa juga pernah membangun bisnis serta studio Pilates sendiri.

 

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