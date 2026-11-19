Kisah Cinta Mina dengan Bintang Timnas Indonesia Shayne Pattynama: Dari Pertemuan di Norwegia hingga Resmi Bertunangan

KEHIDUPAN pribadi pemain Timnas Indonesia kerap menarik perhatian pencinta sepakbola, termasuk kisah asmara Shayne Pattynama. Bek kiri yang pernah memperkuat Skuad Garuda ini diketahui menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mina, yang memiliki darah keturunan Afghanistan.

Hubungan keduanya mencuri perhatian publik setelah Shayne membagikan momen romantis ketika melamar sang kekasih pada Maret 2024. Kabar bahagia tersebut semakin menjadi sorotan setelah keduanya menggelar pesta pertunangan bersama keluarga.

Sosok Mina pun membuat banyak orang penasaran. Pasalnya, perempuan yang berhasil mencuri hati Shayne tersebut tidak banyak mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Lantas, seperti apa kisah cinta Shayne Pattynama dan Mina hingga akhirnya memutuskan untuk bertunangan?

1. Berawal dari Pertemuan di Norwegia

Kisah cinta Shayne Pattynama dan Mina diketahui berawal ketika keduanya berada di Norwegia. Saat itu, Shayne tengah merintis karier sepak bola profesional di negara tersebut. Mina sendiri diketahui memiliki darah Afghanistan dan pindah ke Norwegia bersama keluarganya ketika berusia sekitar 10 tahun.

Pertemuan di negara Skandinavia tersebut kemudian menjadi awal hubungan mereka. Meski tidak banyak membagikan detail perjalanan asmara kepada publik, keduanya diketahui telah menjalin hubungan cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Kehadiran Mina juga beberapa kali terlihat dalam unggahan media sosial Shayne. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan, baik ketika menikmati waktu liburan maupun saat menjalani aktivitas bersama.

2. Shayne Pattynama Resmi Melamar Mina pada Maret 2024

Setelah menjalani hubungan asmara, Shayne akhirnya menunjukkan keseriusannya kepada Mina. Pada 21 Maret 2024, pemain kelahiran Belanda tersebut membagikan momen ketika dirinya melamar sang kekasih.

Dalam foto yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Shayne terlihat berlutut di hadapan Mina sambil memperlihatkan cincin pertunangan. Ia menyertakan tulisan singkat, "She said yes", yang menandakan bahwa lamarannya diterima oleh Mina.

Unggahan tersebut langsung mendapatkan banyak ucapan selamat dari penggemar maupun rekan sesama pemain Timnas Indonesia. Beberapa pemain, seperti Justin Hubner dan Jordi Amat, turut memberikan respons bahagia atas kabar tersebut.

Momen lamaran ini menjadi salah satu bukti keseriusan hubungan Shayne dan Mina setelah cukup lama bersama.