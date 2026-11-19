Sering Sakit Kepala saat PMS? Dokter Ungkap Cara Mengatasinya

JAKARTA - Menjelang masa menstruasi, banyak perempuan kerap mengeluhkan berbagai gejala tidak nyaman akibat Premenstrual Syndrome (PMS). Selain perubahan suasana hati yang naik-turun atau nyeri perut, sakit kepala menjadi salah satu keluhan yang paling sering muncul dan mengganggu aktivitas harian.

Kondisi tersebut rupanya bukan tanpa alasan dan memiliki penjelasan secara medis. Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Noah Jefferson Permana dalam utas di akun Threads miliknya pada Senin, 16 November 2026 memaparkan terkait kondisi tersebut.

“Sebagai dokter, teruntuk perempuan, sakit kepala pas ‘PMS’ pasti bikin makin sebel yaa, sini aku bantu jelasin + atasin,” ungkap dr. Noah, dikutip Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi itu memiliki nama medis related headache. Penyebabnya adalah hormon estrogen yang menurun, serotonin yang menurun serta saraf yang membuat sakit kepala jadi sensitif.

“Nama kerennya, menstrual related-headache. Menjelang haid, estrogen turun drastis, serotonin turun CGRP, saraf yang bikin nyeri kepala khususnya migrain jadi sensitif. Inilah yang sering bikin sakit kepala pas mau haid,” jelasnya.