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Sering Sakit Kepala setelah Tidur Siang? Mungkin Ini Penyebabnya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |13:05 WIB
Sering Sakit Kepala setelah Tidur Siang? Mungkin Ini Penyebabnya
Ilustrasi sakit kepala setelah tidur siang. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Tidur siang biasanya dilakukan untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas. Namun, sebagian orang justru mengalami sakit kepala setelah bangun tidur. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan pernapasan hingga kebiasaan tidur yang kurang baik.

Dilansir dari laman Healthline, sakit kepala setelah tidur siang dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, penting untuk mengetahui penyebabnya agar keluhan tersebut bisa ditangani dengan tepat.

1. Gangguan Pernapasan dan Kebiasaan Mendengkur

Mendengkur bisa jadi tanda adanya gangguan pernapasan saat tidur. Ketika pernapasan terganggu, kualitas tidur dapat menurun dan berisiko sakit kepala. 

Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah obstructive sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan berhenti dan kembali berulang kali selama tidur. Tetapi, beberapa gejala juga dapat menyertai kondisi ini, antara lain sering terbangun pada malam hari, berkeringat saat tidur, dan merasa mengantuk pada siang hari meskipun sudah tidur.

2. Kebiasaan Menggertakkan Gigi

Menggertakan gigi secara tidak sadar atau bruxism juga bisa jadi penyebab sakit kepala setelah tidur siang. Kebiasaan tersebut bisa membuat otot rahang dan sekitarnya menegang, memicu sakit kepala ketika bangun. Pada sebagian orang, bruxism juga berkaitan dengan gangguan tidur, termasuk mendengkur dan sleep apnea.

3. Kehamilan

Perempuan yang sedang hamil juga bisa mengalami sakit kepala setelah tidur siang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dehidrasi, kadar gula darah yang rendah, hidung tersumbat, dan perubahan hormon.

Untuk membantu mengurangi keluhan, ibu hamil disarankan memenuhi kebutuhan cairan dan makan secara teratur. Konsumsi kafein juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keseimbangan cairan tubuh, terutama jika dikonsumsi berlebihan.

4. Kebiasaan Tidur yang Kurang Baik

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