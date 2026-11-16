Sering Migrain? Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Jadi Pemicunya

JAKARTA – Migrain kerap dianggap sebagai sakit kepala biasa yang muncul akibat kelelahan atau terlalu banyak beraktivitas. Padahal, kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai kebiasaan sehari-hari yang sering tidak disadari, mulai dari pola tidur yang berantakan, stres, hingga paparan suara bising.

Melansir dari The Times of India, ahli saraf, dr. Mitul Kasundra, menjelaskan bahwa orang yang rentan mengalami migrain memiliki otak yang lebih sensitif terhadap perubahan, baik dari lingkungan maupun kondisi tubuh.

“Karena itu, kebiasaan sederhana yang terlihat sepele bisa memengaruhi frekuensi serangan migrain,” ucapnya.

1. Pola tidur yang tidak teratur

Kebiasaan tidur larut malam, kurang tidur, atau memiliki jadwal tidur yang berubah-ubah dapat mengganggu ritme alami tubuh. Menariknya, tidur terlalu lama juga bisa memicu migrain pada sebagian orang. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari untuk membantu mengurangi risiko serangan migrain.

2. Terlalu sering terpapar suara bising

Paparan suara bising secara terus-menerus, seperti suara kendaraan, musik keras, lingkungan kerja yang ramai, hingga penggunaan headphone dengan volume tinggi, dapat memperburuk gejala migrain.