Sering Sakit Kepala dari Belakang hingga Mata? Bisa Jadi Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kamu sering mengalami sakit kepala, terutama nyeri yang menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke puncak kepala atau sekitar mata? Hati-hati, keluhan tersebut bisa saja berkaitan dengan gangguan saraf maupun tulang leher.

Spesialis rehabilitasi medik muskuloskeletal, dr. Ibrahim Agung, mengatakan ada dua penyebab sakit kepala yang cukup sering ditemukan, yaitu penekanan pada greater occipital nerve dan cervicogenic headache.

Penyebab pertama adalah penekanan pada greater occipital nerve, yakni saraf yang menyalurkan sinyal sensorik, seperti rasa nyeri dan sentuhan, dari bagian belakang kepala hingga ke bagian atas kepala. Saraf ini juga berada di antara dua otot.

"Jadi, bisa dibayangkan, ketika ototnya menegang maka akan menyebabkan penekanan pada saraf sehingga menimbulkan keluhan nyeri dan sakit kepala," jelas dr. Ibrahim dalam video yang diunggah melalui akun Instagram-nya, dikutip Senin (16/11/2026).

Bagaimana Gejalanya?

Dokter Ibrahim mengungkapkan bahwa kondisi ini memiliki gejala yang cukup khas. Nyeri biasanya muncul tepat di bawah tulang tengkorak bagian belakang, kemudian menjalar hingga ke bagian atas kepala.