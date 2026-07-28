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5 Cara Kurangi Sakit Kepala Selain Minum Obat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |23:17 WIB
5 Cara Kurangi Sakit Kepala Selain Minum Obat
5 Cara Kurangi Sakit Kepala Selain Minum Obat (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Sakit kepala kerap mengganggu aktivitas sehari-hari. Meski obat pereda nyeri dapat menjadi pilihan, keluhan ini juga bisa diredakan melalui beberapa langkah sederhana tanpa harus mengonsumsi obat, terutama jika penyebabnya berkaitan dengan dehidrasi, ketegangan otot, atau paparan cahaya berlebih.

Berikut lima cara mengurangi sakit kepala tanpa obat, dirangkum dari Medical News Today.

1. Perbanyak Minum Air Putih

Memastikan tubuh tetap terhidrasi menjadi salah satu cara paling mudah untuk membantu meredakan sakit kepala. Kekurangan cairan dapat memicu munculnya nyeri kepala sekaligus memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan berpikir.

Selain minum air putih, kebutuhan cairan juga bisa dipenuhi melalui makanan dengan kandungan air tinggi, seperti buah-buahan, sup, atau smoothie.

2. Tempelkan Kompres Dingin

Mengompres area kepala atau leher menggunakan es yang dibungkus kain atau handuk dingin dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Suhu dingin bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah serta meredakan peradangan, sehingga keluhan sakit kepala, termasuk migrain, dapat berkurang untuk sementara waktu.

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