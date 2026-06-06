Mengenal Vertigo, Migrain, dan TTH: Tiga Penyebab Pusing yang Berbeda

KELUHAN pusing sering kali membuat banyak orang langsung mengira dirinya mengalami vertigo. Padahal, menurut dokter, tidak semua pusing merupakan tanda vertigo.

Sensasi kepala terasa ringan, melayang, atau seperti akan pingsan bisa dipicu oleh berbagai kondisi kesehatan yang berbeda. Karena itu, penting untuk mengenali karakteristik pusing yang dialami agar penyebabnya dapat diketahui secara tepat dan penanganan yang diberikan pun sesuai.

1. Pusing Tak Selamanya Berarti Vertigo

Influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, bahwa masyarakat kerap kali keliru saat mendiagnosis sakit kepala dengan mengaitkan kepada tiga penyakit. Ada vertigo, migrain dan TTH (tension type headache),

"Nih, siapa yang sering kayak gini? Pusing dikit langsung bilang, 'vertigo nih kayaknya'. Padahal belum tentu, karena banyak orang ternyata itu masih ketuker antara vertigo, migraine sama TTH atau tension type headache," kata dr. Aditya, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Aditya menjelaskan, ketiganya merupakan jenis penyakit yang berbeda sehingga belum tentu saat seseorang mengalami sakit kepala bisa didiagnosis mengalami gangguan antara tiga penyakit itu. Salah satunya adalah vertigo yang kerap disebut-sebut.

2. Karakteristik Vertigo

Menurut dr. Aditya, vertigo memiliki karakteristik spesifik yang sangat ekstrem dan jauh berbeda dari sekadar pusing atau sakit kepala biasa. Sebab, kondisi vertigo melibatkan ilusi gerakan pada ruang sekitar.

"Pertama vertigo, jadi vertigo itu bukan sekadar pusing biasa, tapi dia ini punya sensasi dunia terasa muter, ruangan kayak berputar atau badan terasa oleng walaupun lagi diam," jelas dia.

Efek klinis dari vertigo juga tidak jarang membuat penderitanya mengalami gangguan fisik akibat hilangnya orientasi ruang. Biasanya, kondisi ini dipicu oleh adanya masalah pada organ sensorik manusia yang terletak di dalam indra pendengaran.

"Dan biasanya ini disertai sama mual keringat dingin, kadang susah berdiri seimbang. Penyebabnya yang paling sering, itu pertama gangguan pada telinga bagian dalam, di mana ini yang mengatur keseimbangan tubuh. Makanya banyak pasien bilang gini, 'Dok, rasanya kaya muter Dok walaupun tiduran.' Nah, ini khas dari vertigo," tutur dr. Aditya.