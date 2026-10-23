Kenapa Kacamata Baru Bisa Bikin Sakit Kepala? Ternyata Ini Penyebabnya

KENAPA setiap kali ganti kacamata baru selalu muncul rasa sakit di kepala? Ternyata, ada alasan khusus seseorang bisa merasa pusing saat pakai kacamata baru loh.

Dilansir dari Healthline, kondisi ini bisa terjadi karena mata kita sedang beradaptasi dengan resep lensa yang baru. Selain itu, sakit kepala ini juga bisa dipicu oleh ukuran frame kacamata yang kurang pas atau justru resep lensa yang kurang sesuai.

Yuk, cari tahu detail penyebab dan cara mengatasinya!

1. Ketegangan Otot Mata

Saat menggunakan kacamata dengan resep baru, otot mata perlu menyesuaikan diri untuk melihat dengan koreksi penglihatan yang berbeda. Proses ini dapat membuat otot mata bekerja lebih keras atau dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.

Akibatnya, mata bisa mengalami ketegangan yang memicu sakit kepala. Kondisi ini lebih mungkin terjadi pada orang yang baru pertama kali menggunakan kacamata atau mengalami perubahan resep yang cukup besar.

2. Lensa dengan Beberapa Ukuran Kekuatan

Kacamata bifokal, trifokal, dan progresif memiliki lebih dari satu kekuatan lensa (minus, plus, atau silinder) untuk membantu melihat pada jarak yang berbeda. Karena itu, pengguna perlu membiasakan diri melihat melalui bagian lensa yang tepat.

Kacamata ini memungkinkan pengguna untuk melihat jarak dekat hingga jauh. Selama masa penyesuaian, seseorang mungkin mengalami sakit kepala, pusing, atau mual.