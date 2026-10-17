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Cara Keluarkan Dahak yang Membandel saat Batuk, Bikin Tenggorokan Lega

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |16:05 WIB
Cara Keluarkan Dahak yang Membandel saat Batuk, Bikin Tenggorokan Lega
Batuk. (Foto: Freepik)
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PERNAHKAH kamu merasa susah membuang dahak di tenggorokan saat batuk? Susah berusaha susah payah, tapi masih kesulitan mengeluarkannya.

Jika kamu pernah mengalami kondisi tersebut, sepertinya cara ini bisa kamu coba untuk mengeluarkan dahak daripada harus memaksanya keluar. Cara ini bisa membuat tenggorokan lega.

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1. Cara Keluarkan Dahak yang Membandel saat Batuk

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan video di akun Instagramnya memberikan untuk mengeluarkan dahak saat batuk tanpa dipaksa. Cara tersebut dinamainya sebagai Teknik Huff Cough.

“POV: Ngasih tau yang lagi batuk dahaknya nyangkut atau susah keluar. Jangan dipaksa ngeden terus, biar plong, lakuin cara ini,” tulis dr. Cecep dikutip Sabtu (17/10/2026).

Cara tersebut cukup sederhana, kamu cukup melakukan nepas dari perut secara santai dan menariknya saat perut sudah mengembang, lakukan gerakan itu sebanyak tiga kali.

Setelah itu, kamu bisa menarik udara atau nafas lewat hidung dan menahannya selama 3 detik, kemudian menarik napas sedang dan membuangnya secara spontan sembari mengeluarkan suara seperti menyebut huruf O dan kamu bisa mendesis setelahnya.

Saat dahak sudah mulai terasa naik dari tenggorokan, kamu bisa melakukan batuk sebanyak satu sampai dua kali untuk mendorong dahak lebih baik dan kamu bisa membuangnya.

“Ulangi tahap 1-3 sampai dahak naik, baru masuk tahap 4,” ucap dia.

2. Tidak Keluarkan Dahak Secara Paksa

Dalam takarir unggahannya, dr. Cecep mengingatkan agar tidak mengeluarkan dahak secara paksa dengan cara batuk terus menerus atau “ngeden”. Menurutnya, kondisi tersebut justru bisa membuat tekanan di bagian dada menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan saluran napas mengecil.

“Ibarat selang air yang dipencet kencang sampai gepeng, airnya (dahak) jadi kejepit di dalam. Teknik Huff Cough di video ini mengatur tekanan udara agar saluran tetap terbuka, jadi dahak bisa meluncur naik tanpa hambatan,” tutur dr. Cecep.

 

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Topik Artikel :
Sakit Tenggorokan Dahak Batuk
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