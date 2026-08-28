Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Bedanya Batuk Biasa dan ISPA Akibat Asap Karhutla, Dokter Ungkap Gejalanya

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |20:05 WIB
Ini Bedanya Batuk Biasa dan ISPA Akibat Asap Karhutla, Dokter Ungkap Gejalanya
Kebakaran hutan sebabkan batuk hingga ISPA. (Foto: Freepik)
A
A
A

PAPARAN asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diwaspadai, apalagi kini tengah terjadi kebakaran hutan di Kalimantan juga Sumatera. Pasalnya, asap karhutla dapat menimbulkan berbagai gangguan pada saluran pernapasan, salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah batuk.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa batuk akibat paparan asap karhutla tidak selalu sama dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Apa saja gejalanya?

5 Penyakit Imbas Kabut Asap Karhutla

1. Bedanya Batuk Biasa dan ISPA Akibat Asap Karhutla

Dokter spesialis paru dan pernapasan, dr. Itna Warnida, Sp.P, FISR, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa istilah ISPA pada dasarnya berkaitan dengan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus maupun bakteri. Meski demikian, paparan asap karhutla dapat menimbulkan gejala yang menyerupai ISPA, seperti batuk, berdahak, hingga hidung meler.

"Kalau untuk infeksi kan harus ada virusnya, ada bakterinya. Tapi di sini, ISPA yang disebabkan oleh karhutla tidak disebabkan oleh virus. Tidak ada virusnya," ujar dr. Itna.

"Gejala yang ditimbulkannya batuk, dahak, hidung meler. Gejalanya menyerupai ISPA walaupun dia tidak berhubungan virus atau bakteri," lanjutnya.

2. Paparan Asap Bisa Melemahkan Daya Tahan Paru

Paparan zat berbahaya dari asap karhutla yang berlangsung terus-menerus juga perlu diwaspadai. Menurut dr. Itna, kondisi tersebut dapat mengganggu sistem pertahanan tubuh dan membuat paru-paru lebih rentan.

Jika imunitas dan daya tahan paru menurun, virus maupun bakteri yang masuk ke tubuh dapat lebih mudah menyebabkan infeksi. Karena itu, masyarakat tidak disarankan menganggap remeh batuk yang muncul setelah terpapar asap karhutla, terutama jika keluhan berlangsung cukup lama atau disertai gejala lain.

"Kalau kondisi memang terus berlanjut, paparan zat berbahaya itu akan merusak imunitas dan daya tahan parunya. Sehingga nanti ditumpangi lagi dengan virus yang lewat, oleh bakteri yang datang. Paru kita sudah lemah jadi akan mudah untuk terinfeksi," jelas dr. Itna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/629/3231669/anak_sakit-KwFb_large.jpg
Anak Sudah Tidak Demam tapi Masih Batuk Pilek, Bolehkah Masuk Sekolah? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/482/3220510/batuk-CTXa_large.jpg
Bahaya Tutup Mulut Pakai Tangan saat Batuk, Virus Bisa Menyebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/481/3166539/batuk-whr0_large.jpg
Ngeri! Batuk Tak Kunjung Sembuh Bisa Jadi Gejala Kanker Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/22/298/2692475/5-makanan-pantangan-untuk-dikonsumsi-saat-batuk-dan-pilek-biar-cepat-sembuh-is9q5XdIoj.jpg
5 Makanan Pantangan untuk Dikonsumsi saat Batuk dan Pilek, Biar Cepat Sembuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/20/298/2691064/6-makanan-dan-minuman-yang-pantang-dimakan-saat-batuk-u9M9uQexGw.jpeg
6 Makanan dan Minuman yang Pantang Dimakan saat Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/18/481/2580542/cek-penyakit-paru-makin-gampang-tinggal-batuk-depan-ponsel-fDD8SYC2L3.jpg
Cek Penyakit Paru Makin Gampang, Tinggal Batuk Depan Ponsel!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement