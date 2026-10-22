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Jenny Bersyukur Dapat Bantuan Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |18:20 WIB
Jenny Bersyukur Dapat Bantuan Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation
Dapat Bantuan Gratis MNC Peduli-OneSight EssilorLuxottica Foundation, Jenny Bersyukur Usai Terkendala Biaya Beli Kacamata. (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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BOGOR – Keinginan Jenny membeli kacamata sempat tertunda karena keterbatasan biaya. Kesempatan itu akhirnya datang melalui kegiatan sosial di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Jenny menjadi salah satu siswa yang memperoleh kacamata gratis setelah pemeriksaan mata. Program tersebut diselenggarakan MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation.

Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong

1. Dukungan Penting

Bagi Jenny, bantuan itu menjadi dukungan penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dia mengaku belum bisa mewujudkan keinginannya membeli kacamata sebelumnya. Karena itu, kesempatan menerima bantuan gratis membuatnya merasa bersyukur.

“Waktu itu aku mau beli, karena belum ada biaya,” kata Jenny.

“Jadi bersyukur banget bisa dapat kacamata gratis,” ujarnya.

Bersama Anisa, Jenny juga menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara kegiatan. Keduanya mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation. Mereka menjadi bagian dari 500 siswa yang mengikuti pemeriksaan mata gratis di Cigombong.

2. Menyediakan Kacamata bagi Siswa Membutuhkan

Selain pemeriksaan, kegiatan tersebut menyediakan kacamata bagi siswa yang membutuhkan. Program ini juga menghadirkan edukasi literasi keuangan dan digital. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian peringatan HUT ke-37 MNC Group.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Kecamatan Cigombong Emil Nurjamilah mengatakan, program tersebut membantu anak-anak di wilayahnya. Menurut dia, beberapa siswa sebelumnya belum pernah menjalani pemeriksaan mata.

Ada pula anak-anak yang belum mempunyai kacamata meski mengalami gangguan penglihatan. Dia berharap bantuan tersebut mendukung peningkatan kualitas belajar siswa.

“Luar biasa sekali, sangat membantu, khususnya untuk anak-anak kami,” kata Emil.

Dari sisi pendidikan, Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Adi Maulana turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia berterima kasih kepada MNC Group dan OneSight atas bantuan bagi para siswa.

Adi berharap program kemanusiaan serupa tidak berhenti pada kegiatan kali ini. Menurut dia, kegiatan tersebut layak dilanjutkan untuk membantu masyarakat. Dukungan kesehatan dinilai penting untuk menunjang proses pendidikan anak.

 

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