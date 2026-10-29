MNC Peduli Bersama Dulux Hadirkan Mural di Ruang Terapi Anak-Anak Disabilitas, YSIB Beri Apresiasi

JAKARTA – Yayasan Sayap Ibu Banten (YSIB) mengapresiasi langkah MNC Peduli dan Dulux yang menghadirkan mural di area kolam renang terapi YSIB. Kehadiran karya visual berwarna-warni tersebut dinilai mampu menghidupkan suasana terapi bagi anak-anak penyandang disabilitas menjadi lebih ceria dan menyenangkan.

Ketua Yayasan Sayap Ibu Banten, Muhammad Edwin Arifandi, menyampaikan terima kasih atas kepedulian MNC Peduli dan Dulux dalam menghadirkan mural tersebut. Menurutnya, adanya mural itu menciptakan nuansa nyaman dan ramah bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan terapi.

"Kehadiran mural tersebut tidak hanya membuat ruang menjadi lebih ceria, tetapi juga menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan ramah bagi anak-anak yang menjalani proses terapi. Saya percaya bahwa lingkungan yang baik bukan hanya tentang fasilitas yang lengkap, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang yang memberikan rasa nyaman, semangat, dan kebahagiaan bagi anak-anak," ujar Edwin saat diwawancarai, Kamis (29/10/2026).

1. Lingkungan yang Baik

Edwin percaya bahwa lingkungan yang baik bukan hanya soal fasilitas melainkan juga kehadiran ruang yang membuat bahagia. Salah satunya dengan adanya mural tersebut di ruang terapi YSIB.

“Saya percaya bahwa lingkungan yang baik bukan hanya tentang fasilitas yang lengkap, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang yang memberikan rasa nyaman, semangat, dan kebahagiaan bagi anak-anak,” ungkap dia.

2. Edukasi Dini

Selain mural, kolaborasi ini juga diisi dengan kegiatan edukasi dini pencegahan risiko disabilitas. Acara itu diikuti oleh 37 warga usia produktif dan 37 penyuluh kesehatan.

Mengenai keberlanjutan program, YSIB bersama MNC Peduli merencanakan agenda edukasi yang lebih luas ke berbagai daerah melalui program Safari guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penanganan anak berkebutuhan khusus.

"Ke depannya, kami sangat berharap kita terus berkolaborasi, terus memberikan edukasi terhadap program-program yang kita rencanakan untuk menginformasikan ke masyarakat terkait dengan anak-anak difabel. Dan mungkin next-nya rencananya kita juga mencoba untuk membuat program Safari dimana nantinya kita akan mencoba kolaborasi dengan MNC Peduli untuk ke berbagai daerah untuk kita melakukan penyuluhan-penyuluhan," kata Edwin.

Edwin berharap rangkaian kegiatan ini memberikan dampak nyata, baik bagi para orangtua maupun masyarakat luas dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak dini.

"Dan untuk acara hari ini semoga benar-benar berkesan dan memang mengena bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Itu sangat-sangat dibutuhkan supaya mereka juga paham dalam menangani anak-anak yang mengalami disabilitas," pungkas dia.