MNC Peduli dan Dulux Sulap Area Terapi YSIB dengan Mural Kreatif

TANGERANG SELATAN — MNC Peduli bersama Dulux berkolaborasi menghadirkan mural kreatif di area kolam renang terapi Yayasan Sayap Ibu Banten (YSIB). Mural tersebut diresmikan secara langsung melalui seremonial gunting pita oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution, Ketua Umum YSIB Edwin Arifandi, serta perwakilan Dulux, Annisa Wulandari selaku Brand Partnership Associate, Kamis (29/10/2026).

Dalam aksi sosial ini, Dulux menyalurkan dukungan berupa cat, sementara pengerjaan visual mural digarap langsung oleh tim Ngakarya guna memperindah suasana di sekitar area terapi. Nina Melisa Pelawi, Head Of Marketing Dulux mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari program Let’s Colour, yaitu inisiatif tanggung jawab sosial PT ICI Paints Indonesia selaku produsen cat Dulux.

Sentuhan Warna Bisa Dukung Aktivitas Anak

Area kolam renang terapi YSIB disulap jadi lebih ceria. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

Melalui program tersebut, Dulux percaya bahwa warna memiliki kekuatan untuk mentransformasi ruang sekaligus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.

“Kolaborasi bersama MNC Peduli, Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten, dan tim Ngakarya ini merupakan wujud nyata dari keyakinan tersebut. Kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih ceria, nyaman, dan ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di area kolam renang terapi Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten,” ujarnya.

Ia berharap sentuhan warna melalui mural tersebut dapat mendukung aktivitas anak-anak, terutama selama menjalani proses terapi motorik.