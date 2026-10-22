Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Disdik Jabar Apresiasi Bantuan Kacamata Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |18:25 WIB
Disdik Jabar Apresiasi Bantuan Kacamata Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation
Disdik Jabar apresiasi bantuan kacamata gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Dukungan terhadap kesehatan penglihatan dinilai penting untuk menunjang proses belajar siswa. Karena itu, program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 500 siswa mengikuti pemeriksaan mata yang diselenggarakan MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation. Penyelenggara juga memberikan edukasi literasi keuangan dan digital kepada para peserta.

Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Adi Maulana menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara. Ia menilai bantuan tersebut menjadi kontribusi nyata bagi para siswa di Kabupaten Bogor. 

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MNC Group dan OneSight,” kata Adi. Ia berharap program kemanusiaan tersebut tidak berhenti pada kegiatan kali ini. “Semoga kegiatan ini bukan hanya kegiatan yang terakhir,” ujarnya.

Bantuan kacamata dapat membantu siswa yang mengalami kendala penglihatan. Melalui pemeriksaan, gangguan mata yang sebelumnya belum diketahui juga berpeluang teridentifikasi. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Kecamatan Cigombong Emil Nurjamilah menyebut kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, beberapa anak belum pernah memeriksakan mata atau memiliki kacamata. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar mereka.

President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia Dailami Amzar bin Abdul Aziz menekankan pentingnya pemeriksaan mata rutin. Iamengatakan, OneSight EssilorLuxottica Foundation telah lama bekerja sama dengan MNC Peduli. Keduanya memiliki perhatian terhadap kesehatan penglihatan anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/482/3249615//dapat_bantuan_gratis_mnc_peduli_onesight_essilorluxottica_foundation-X5di_large.jpg
Jenny Bersyukur Dapat Bantuan Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/482/3249598//mnc_group_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_bagi_500_siswa_cigombong-UzqP_large.jpg
Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/482/3249580//pemeriksaan_mata_gratis_dan_menerima_bantuan_kacamata-F3MJ_large.jpg
MNC Peduli Sasar 500 Siswa Cigombong, Warga Sekitar Lido City Dapat Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249534//mnc_peduli-pVJs_large.jpg
HUT Ke-37 MNC Group, MNC Peduli Bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation Dukung Kesehatan dan Pendidikan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248901//viral-bCOF_large.jpg
MNC Peduli Ajak Anak-Anak Gemar Membaca Lewat Kegiatan Kreatif di Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248836//mnc_peduli_menggelar_kegiatan_di_taman_baca_masyarakat_rumah_baca_cahaya_ilmu-V931_large.jpg
Dukung Literasi Anak, MNC Peduli Salurkan Bantuan Buku ke TBM Cahaya Ilmu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement