Disdik Jabar Apresiasi Bantuan Kacamata Gratis dari MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation

BOGOR - Dukungan terhadap kesehatan penglihatan dinilai penting untuk menunjang proses belajar siswa. Karena itu, program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis mendapat apresiasi dari dunia pendidikan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 500 siswa mengikuti pemeriksaan mata yang diselenggarakan MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation. Penyelenggara juga memberikan edukasi literasi keuangan dan digital kepada para peserta.

Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Adi Maulana menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara. Ia menilai bantuan tersebut menjadi kontribusi nyata bagi para siswa di Kabupaten Bogor.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MNC Group dan OneSight,” kata Adi. Ia berharap program kemanusiaan tersebut tidak berhenti pada kegiatan kali ini. “Semoga kegiatan ini bukan hanya kegiatan yang terakhir,” ujarnya.

Bantuan kacamata dapat membantu siswa yang mengalami kendala penglihatan. Melalui pemeriksaan, gangguan mata yang sebelumnya belum diketahui juga berpeluang teridentifikasi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Kecamatan Cigombong Emil Nurjamilah menyebut kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, beberapa anak belum pernah memeriksakan mata atau memiliki kacamata. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar mereka.

President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia Dailami Amzar bin Abdul Aziz menekankan pentingnya pemeriksaan mata rutin. Iamengatakan, OneSight EssilorLuxottica Foundation telah lama bekerja sama dengan MNC Peduli. Keduanya memiliki perhatian terhadap kesehatan penglihatan anak.