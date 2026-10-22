MNC Peduli Sasar 500 Siswa Cigombong, Warga Sekitar Lido City Dapat Manfaat

MNC Peduli hadirkan pemeriksaan mata gratis dan memberi bantuan kacamata untuk 500 siswa di Cigombong. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

BOGOR - Kehadiran MNC Group di Cigombong, Kabupaten Bogor, diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui kegiatan sosial yang menyasar kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak.

Sebanyak 500 siswa mengikuti pemeriksaan mata gratis dan menerima bantuan kacamata. Mereka juga mendapatkan edukasi literasi keuangan serta literasi digital. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-37 MNC Group.

Direktur MNC Tourism Indonesia Ridawaty mengatakan, pemilihan Cigombong berkaitan dengan keberadaan MNC Lido City. Menurutnya, program sosial perusahaan perlu menjangkau masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

“Kita ingin merasakan program Cigombong ini gak cuma di Jakarta saja,” kata Ridawaty. Ia menjelaskan, kegiatan serupa sebelumnya telah banyak diselenggarakan di Jakarta. Kali ini, penyelenggara ingin menghadirkan manfaat yang lebih dekat bagi warga setempat.

Karena itu, kegiatan tersebut secara khusus mengundang siswa sekolah dasar di sekitar Cigombong. Ridawaty berharap masyarakat dapat merasakan dampak positif kehadiran MNC di wilayahnya.