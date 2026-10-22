Pemeriksaan Mata Gratis MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation Bantu Kualitas Belajar Siswa Cigombong

BOGOR - Sebagian siswa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, belum pernah memeriksakan kesehatan mata. Ada pula anak-anak yang belum memiliki kacamata meski mengalami gangguan penglihatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan sosial MNC Peduli. Bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation, penyelenggara mengadakan pemeriksaan mata gratis bagi 500 siswa. Anak-anak yang membutuhkan juga mendapatkan bantuan kacamata.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Kecamatan Cigombong Emil Nurjamilah mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini membantu siswa mengetahui kondisi penglihatan mereka.

“Luar biasa sekali, sangat membantu, khususnya untuk anak-anak kami,” kata Emil. Ia mengatakan, sebagian anak baru mengetahui masalah penglihatannya melalui pemeriksaan tersebut. Emil berharap bantuan kacamata dapat mendukung peningkatan kualitas belajar siswa.

Manfaat kegiatan juga dirasakan oleh para peserta. Seorang siswa, Jenny mengaku sebelumnya ingin membeli kacamata, tetapi terkendala biaya. “Waktu itu aku mau beli, karena belum ada biaya,” ujarnya.

Setelah menerima bantuan, ia merasa bersyukur bisa memperoleh kacamata secara gratis. Jenny menyampaikan terima kasih kepada MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation. Bantuan tersebut menjadi dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan kacamata.

President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia Dailami Amzar bin Abdul Aziz menjelaskan pentingnya pemeriksaan mata berkala. Menurutnya, pemeriksaan rutin membantu mendeteksi dini kelainan refraksi.