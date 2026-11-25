MNC Peduli Salurkan Bantuan Buku untuk Perkaya Koleksi Perpustakaan RPTRA Gondangdia, Anak Makin Gemar Baca

JAKARTA – Kebiasaan membaca bisa tumbuh dari aktivitas sederhana, termasuk saat anak-anak mengisi waktu luang di sela kegiatan sehari-hari. Hal ini juga terlihat di RPTRA Gondangdia, Jakarta Pusat, yang menyediakan ruang bagi anak-anak untuk membaca sambil menunggu dijemput pulang sekolah.

Untuk mendukung kebiasaan tersebut, MNC Peduli menyerahkan bantuan buku bacaan kepada pengurus RPTRA Gondangdia dalam kegiatan edukasi lingkungan pada Rabu (25/11/2026).

1. Manfaatkan Fasilitas Membaca

Pengelola RPTRA Gondangdia, Ari Wibowo, mengatakan anak-anak yang berkunjung selama ini cukup antusias memanfaatkan fasilitas membaca yang tersedia. Terlebih, sebagian pengunjung merupakan anak sekolah yang sudah terbiasa mendapatkan kegiatan membaca.

Menurut Ari, buku-buku bantuan dari MNC Peduli nantinya akan ditempatkan di perpustakaan RPTRA agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang datang.

“Kalau untuk antusias anak-anak sih sangat baik ya, karena kan di sini juga anak-anaknya terdiri dari sekolahan yang biasa diajarkan untuk membaca juga,” ujar Ari.

Ari menjelaskan, anak-anak kerap menghabiskan waktu di area perpustakaan maupun aula ketika menunggu orangtua atau keluarga menjemput mereka. Waktu luang itu kemudian diarahkan pengurus agar bisa diisi dengan kegiatan membaca.

“Iya, sering, gitu. Karena anak sekolah misalnya dia nunggu dijemput itu, selalu menunggu di area perpus sama di aula, gitu. Mereka bisa sambil membaca, sambil bermain Lego. Cuman kita selalu sering arahkan untuk mereka membaca, karena kan termasuk salah satu program dari RPTRA ya, mengajak anak-anak untuk gemar membaca,” jelasnya.