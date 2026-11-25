MNC Peduli Ajak Anak-Anak RPTRA Gondangdia Cintai Lingkungan Lewat Permainan Seru

JAKARTA – Mengenalkan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak bisa dilakukan dengan cara menyenangkan. Hal inilah yang terlihat dalam kegiatan edukasi lingkungan yang digelar MNC Peduli di RPTRA Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2026).

Mengusung tema “Mengenal dan Mencintai Makhluk Hidup Serta Lingkungan Sejak Dini”, kegiatan ini mengajak anak-anak belajar melalui dongeng, permainan edukatif, hingga aktivitas kreatif. Suasana pun terasa meriah karena peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan.

1. Pahami Makhluk Hidup

Salah satu aktivitasnya adalah permainan mengenal hewan yang hidup di air, darat, dan udara. Anak-anak diajak menyebutkan berbagai jenis hewan sekaligus mengenali habitatnya.

Dengan cara ini, mereka bisa memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki tempat dan peran masing-masing di alam. Keseruan kegiatan juga dirasakan Keyna, salah satu siswa sekolah dasar yang mengikuti acara tersebut. Saat ditanya mengenai aktivitas yang paling disukainya, ia mengaku senang membuat gantungan kunci.

“Buat gantungan kunci,” jawab Keyna ketika ditanya kegiatan favoritnya hari itu.

Selain membuat kerajinan, Keyna juga mengikuti sesi membaca buku bersama teman-temannya. Ia mengaku sempat membaca salah satu buku yang tersedia dalam kegiatan tersebut.

Dalam sesi mengenal hewan, Keyna mampu menyebutkan beberapa nama binatang yang diketahuinya. Ketika ditanya hewan yang paling dikenalnya, ia menjawab, “Kelinci.”

Ia kemudian menyebut hewan lain yang juga ditemuinya dalam permainan, yakni “Paus, gajah,” serta “Elang”.

Bagi Keyna, rangkaian kegiatan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan. Ia bahkan beberapa kali mengungkapkan rasa senangnya ketika ditanya mengenai aktivitas bersama teman-teman dan guru.

“Senang,” ujarnya singkat.