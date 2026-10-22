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OneSight EssilorLuxottica Foundation dan MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi Siswa di Cigombong Bogor

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |20:50 WIB
OneSight EssilorLuxottica Foundation dan MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi Siswa di Cigombong Bogor
OneSight EssilorLuxottica Foundation dan MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi Siswa di Cigombong Bogor. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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BOGOR – Gangguan penglihatan pada anak perlu diketahui sejak dini agar tidak menghambat aktivitas belajar. Pemeriksaan mata secara berkala menjadi salah satu cara mengenali kelainan refraksi.

Hal tersebut menjadi perhatian OneSight EssilorLuxottica Foundation bersama MNC Peduli. Keduanya menggelar pemeriksaan mata gratis bagi 500 siswa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Anak-anak yang membutuhkan juga memperoleh kacamata gratis dalam kegiatan tersebut.

Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong

1. Kolaborasi dengan MNC Peduli

President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia Dailami Amzar bin Abdul Aziz mengatakan, kolaborasi dengan MNC Peduli telah berlangsung cukup lama. Kedua pihak memiliki perhatian terhadap pentingnya kesehatan penglihatan anak.

“Penglihatan yang optimal itu sangat berharga, terutama untuk anak-anak,” kata Dailami.

Dialami menekankan pentingnya pemeriksaan tahunan untuk mendeteksi dini kelainan refraksi.

“Harapan kami juga adalah setiap tahun kita bisa melakukan program seperti ini,” ujarnya.

2. 500 Siswa Ikut Pemeriksaan Mata Gratis

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 500 siswa mengikuti pemeriksaan mata gratis. Bantuan kacamata diberikan untuk mendukung kebutuhan penglihatan para siswa. Program ini juga dilengkapi edukasi literasi keuangan serta literasi digital.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Stien Maria Schouten, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian rangkaian HUT ke-37 MNC Group. Menurut dia, program kesehatan dan pendidikan menjadi bagian komitmen sosial perusahaan.

Direktur MNC Tourism Indonesia Ridawaty menjelaskan, kegiatan dipusatkan di Cigombong karena kawasan tersebut berdekatan dengan MNC Lido City. Dia berharap masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat kehadiran perusahaan.

“Kita fokus mengundang siswa-siswa dari SD sekitar Cigombong,” kata Ridawaty.

 

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