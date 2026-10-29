Kolaborasi MNC Peduli, Dulux, dan YSIB Wujudkan Edukasi Kesehatan dan Ruang Terapi Ramah Anak Disabilitas

TANGERANG SELATAN – MNC Peduli berkolaborasi dengan Dulux dan Yayasan Sayap Ibu Banten (YSIB) menggelar kegiatan edukasi bertajuk "Deteksi Dini Pencegahan Anak Menyandang Disabilitas" di Sekolah Khusus Sayap Ibu, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan edukasi pencegahan risiko disabilitas sejak dini ini diikuti oleh 37 peserta usia produktif dan 37 penyuluh kesehatan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perhatian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan.

1. Kolaborasi Bukan Kegiatan Seremonial Semata

Ketua Umum Yayasan Sayap Ibu Banten, Edwin Arifandi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan langkah berkesinambungan.

"Kegiatan hari ini hendaknya tidak berhenti sebagai sebuah acara seremonial. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperluas edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kepedulian, serta membangun lingkungan yang semakin inklusif bagi anak-anak disabilitas," ujar Edwin dalam sambutannya, Kamis (29/10/2026).

Edwin menambahkan, pemenuhan hak dan perhatian terhadap anak-anak penyandang disabilitas memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat guna menghadirkan harapan serta membuka kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka.

Edwin pun ungkap harapannya dari kolaborasi ini. Dia berharap program yang bekerja sama dengan MNC Peduli dan Dulux ini bisa terus dilakukan.

"Dan ke depannya, kami sangat berharap kita terus berkolaborasi, terus memberikan edukasi terhadap program-program yang kita rencanakan untuk menginformasikan ke masyarakat terkait dengan anak-anak difabel. Itu yang sangat kita butuhkan," ungkap Edwin.