MNC Peduli Dukung Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart untuk Edukasi Kesehatan Anak

JAKARTA – MNC Peduli mendukung penyelenggaraan pameran edukasi interaktif “Little Hands, Big Heart” yang ditujukan untuk anak-anak usia 2 hingga 8 tahun. Kegiatan hasil kolaborasi KiN Space dan Palang Merah Indonesia (PMI) ini berlangsung pada 14 Oktober hingga 1 Desember 2026 di KiN Space, SCBD Park, Jakarta Selatan.

Acara ini digelar guna mengenalkan kesiapsiagaan bencana, kesehatan, pertolongan pertama, serta nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Selain itu, ini juga jadi sarana edukasi kesehatan anak.

1. Zona Belajar Berbasis Permainan Interaktif

Pameran edukasi ini menghadirkan berbagai zona belajar berbasis permainan interaktif, seperti Mini Klinik PMI, Zona Siaga Bencana, Pojok Resusitasi Jantung Paru (RJP), Puzzle Kemanusiaan, Kirim Bantuan Kemanusiaan, hingga Photo Booth Relawan Cilik. Lewat pendekatan pengalaman langsung, anak-anak serta orang tua diajak memahami dasar pertolongan darurat sekaligus menumbuhkan empati serta kepedulian sosial.

Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa edukasi mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan PMI untuk anak usia dini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pameran interaktif ini menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman awal terkait berbagai aksi kemanusiaan.

“Jadi salah satu yang saya lihat, kalau untuk awareness di PMI, terutama untuk anak-anak usia dini, kan selama ini belum ada. Sedangkan range of activities yang PMI lakukan, terutama untuk masyarakat sangat penting. Dari pertolongan utama, CPR, penanggulangan bencana, dan lain-lain dan donor darah juga tentunya,” ujar Jessica saat ditemui di KiN Space SCBD Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, edukasi seperti pameran ini sangat penting bagi anak-anak guna membangun kesadaran serta rasa menolong sesama sejak kecil. Dengan begitu, hal tersebut bisa menjadi inspirasi dan pengajaran bagi anak-anak saat usianya terus bertumbuh.

“Dan hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat penting untuk diajarkan ke anak-anak, agar mereka juga bisa terinspirasi kedepannya, bahwa mereka juga bisa memiliki ability untuk menolong sesama bahkan dari usia yang minim,” ucap dia.