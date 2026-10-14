Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

MNC Peduli Dukung Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart untuk Edukasi Kesehatan Anak

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |18:11 WIB
MNC Peduli Dukung Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart untuk Edukasi Kesehatan Anak
MNC Peduli dukung pameran interaktif Little Hands Big Heart. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Peduli mendukung penyelenggaraan pameran edukasi interaktif “Little Hands, Big Heart” yang ditujukan untuk anak-anak usia 2 hingga 8 tahun. Kegiatan hasil kolaborasi KiN Space dan Palang Merah Indonesia (PMI) ini berlangsung pada 14 Oktober hingga 1 Desember 2026 di KiN Space, SCBD Park, Jakarta Selatan.

Acara ini digelar guna mengenalkan kesiapsiagaan bencana, kesehatan, pertolongan pertama, serta nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Selain itu, ini juga jadi sarana edukasi kesehatan anak.

MNC Peduli

1. Zona Belajar Berbasis Permainan Interaktif

Pameran edukasi ini menghadirkan berbagai zona belajar berbasis permainan interaktif, seperti Mini Klinik PMI, Zona Siaga Bencana, Pojok Resusitasi Jantung Paru (RJP), Puzzle Kemanusiaan, Kirim Bantuan Kemanusiaan, hingga Photo Booth Relawan Cilik. Lewat pendekatan pengalaman langsung, anak-anak serta orang tua diajak memahami dasar pertolongan darurat sekaligus menumbuhkan empati serta kepedulian sosial.

Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa edukasi mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan PMI untuk anak usia dini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pameran interaktif ini menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman awal terkait berbagai aksi kemanusiaan.

“Jadi salah satu yang saya lihat, kalau untuk awareness di PMI, terutama untuk anak-anak usia dini, kan selama ini belum ada. Sedangkan range of activities yang PMI lakukan, terutama untuk masyarakat sangat penting. Dari pertolongan utama, CPR, penanggulangan bencana, dan lain-lain dan donor darah juga tentunya,” ujar Jessica saat ditemui di KiN Space SCBD Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, edukasi seperti pameran ini sangat penting bagi anak-anak guna membangun kesadaran serta rasa menolong sesama sejak kecil. Dengan begitu, hal tersebut bisa menjadi inspirasi dan pengajaran bagi anak-anak saat usianya terus bertumbuh.

“Dan hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat penting untuk diajarkan ke anak-anak, agar mereka juga bisa terinspirasi kedepannya, bahwa mereka juga bisa memiliki ability untuk menolong sesama bahkan dari usia yang minim,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/482/3233146/donor_darah_mnc_peduli-LDbm_large.jpeg
Ratusan Karyawan MNC Group Antusias Ikut Donor Darah MNC Peduli dan PMI Kota Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/482/3233109/mnc_peduli_gelar_operasi_massal_katarak_gratis-Ozpk_large.jpg
MNC Peduli Bersama RSI Assyifa Sukabumi Lakukan Operasi Massal Katarak Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/482/3233112/peduli_bersama_pmi_kota_depok_gelar_aksi_donor_darah-O05h_large.jpeg
Wujudkan Kepedulian Sosial, MNC Peduli Bersama PMI Kota Depok Gelar Kegiatan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/482/3227616/mnc_love_donation-c5qC_large.jpg
Ikut MNC Love Donation, Karyawan Sekitar MNC Center Akui Donor Darah Bikin Badan Lebih Enteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/482/3227594/donor_darah_mnc_peduli-bXau_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah, Dokter RSCM Ungkap Manfaatnya yang Tak Hanya Bantu Pasien tapi Juga Pendonor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/298/3225547/mnc_tourism-K3CN_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Gelar Demo Masak dan Edukasi Gizi untuk Warga Kampung Cibilik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement