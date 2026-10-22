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Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |17:30 WIB
Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong
MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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BOGOR – Peringatan hari ulang tahun ke-37 MNC Group diisi dengan aksi sosial bagi pelajar. Melalui MNC Peduli, perusahaan menghadirkan program kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Sebanyak 500 siswa mengikuti pemeriksaan mata gratis dan menerima bantuan kacamata. Kegiatan tersebut juga dilengkapi edukasi literasi keuangan serta literasi digital. Program ini menjadi bagian komitmen perusahaan dalam mendukung kualitas hidup anak sejak dini.

Rayakan HUT Ke-37, MNC Group Gelar Pemeriksaan Mata Gratis bagi 500 Siswa Cigombong

1. Komitmen Perusahaan terhadap Masyarakat

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Stien Maria Schouten, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian rangkaian perayaan HUT perusahaan. Program kesehatan dan pendidikan menjadi fokus kegiatan sosial yang dijalankan.

Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata diberikan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Stien menilai kegiatan tersebut memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini sebenarnya rangkaian dari HUT ke-37 dari MNC,” kata Stien.

Pelaksanaan program di Cigombong juga mempertimbangkan keberadaan kawasan MNC Lido City. Direktur MNC Tourism Indonesia Ridawaty menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja menjangkau masyarakat sekitar.

Menurut dia, manfaat kehadiran perusahaan perlu dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, siswa sekolah dasar di sekitar kawasan menjadi sasaran kegiatan sosial tersebut.

“Kita ingin merasakan program Cigombong ini gak cuma di Jakarta saja,” ujarnya.

2. Kolaborasi dengan OneSight EssilorLuxottica Foundation

Kolaborasi dengan OneSight EssilorLuxottica Foundation menjadi bagian penting dalam layanan kesehatan mata. President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia Dailami Amzar bin Abdul Aziz mengatakan, kerja sama kedua pihak telah berlangsung cukup lama.

Dailami menekankan pentingnya pemeriksaan mata rutin untuk anak-anak. Menurut dia, pemeriksaan berkala membantu mendeteksi dini kelainan refraksi.

“Penglihatan yang optimal itu sangat berharga, terutama untuk anak-anak,” kata Dailami.

 

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