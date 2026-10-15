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MNC Peduli dan Smile Train Bawa Senyum Baru bagi 13 Pasien Sumbing di Tasikmalaya

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |22:05 WIB
MNC Peduli dan Smile Train Bawa Senyum Baru bagi 13 Pasien Sumbing di Tasikmalaya
MNC Peduli dan Smile Train Bawa Senyum Baru bagi 13 Pasien Sumbing di Tasikmalaya. (Foto: MNC Peduli)
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TASIKMALAYA – Rasa bahagia dan syukur dirasakan Dede setelah anaknya mendapatkan bantuan operasi sumbing bibir dan langit-langit secara gratis melalui program Senyum Indonesia. Program yang dihadirkan MNC Peduli bekerja sama dengan Smile Train Indonesia ini memberikan harapan bagi Dede agar anaknya dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Bekerja sama dengan Rumah Sakit (RS) TMC Tasikmalaya, sebanyak 13 peserta menjalani operasi sumbing bibir dan langit-langit secara gratis pada awal Oktober 2026. Para peserta berasal dari sejumlah kecamatan di wilayah Tasikmalaya, seperti Kawalu, Purbaratu, Tamansari, Bojonggambir, Tanjungjaya, Cihideung, Cigalontang, dan Salopa, serta Kabupaten Pangandaran dan Kecamatan Malangbong di Kabupaten Garut.

MNC Peduli

1. Cerita Pasien yang Sulit Makan Sebelum Operasi

Dede menceritakan bahwa sebelum menjalani operasi, anaknya mengalami kesulitan saat makan akibat kondisi sumbing yang dialaminya.

“Sebelum dioperasi, anak saya susah makan. Terus kalau makan tuh udah keluar dari hidung,” ungkapnya. Setelah anaknya menjalani operasi, Dede mengaku bahagia dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Saya sangat bahagia melihat anak saya normal seperti orang lain. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih untuk MNC Peduli dan Rumah Sakit TMC,” tuturnya.

 

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Topik Artikel :
Bibir Sumbing Operasi MNC Peduli
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