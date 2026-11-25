MNC Peduli Gelar Edukasi Lingkungan untuk Anak-anak RPTRA Gondangdia, Lurah: Sangat Bermanfaat

JAKARTA - MNC Peduli menggelar kegiatan edukasi lingkungan bagi anak-anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2026).

Melalui kegiatan bertema “Mengenal dan Mencintai Makhluk Hidup Serta Lingkungan Sejak Dini”, anak-anak diajak mengenal alam sekaligus belajar menjaga kelestariannya melalui berbagai aktivitas interaktif.

Kegiatan diawali dengan aktivitas kreatif membuat kerajinan dari tutup botol bekas. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal konsep daur ulang dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi karya yang menarik dan bermanfaat.

Anak-anak juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal berbagai jenis hewan berdasarkan habitatnya, baik yang hidup di air, darat, maupun udara.

Selain memberikan edukasi, MNC Peduli turut menyerahkan bantuan buku bacaan kepada pengurus RPTRA Gondangdia. Bantuan ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sekaligus mendorong kebiasaan membaca di kalangan anak-anak yang berkunjung ke RPTRA.

Edukasi lingkungan di RPTRA Gondangdia. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)

Lurah Gondangdia, Gabriel Mahardika, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan buku bacaan menjadi tambahan sarana edukasi yang bermanfaat bagi anak-anak, mengingat RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain, tetapi juga ruang belajar bagi masyarakat.

“Kami, selaku Pemerintah Kelurahan Gondangdia ya, sungguh sangat senang dan sangat berterima kasih kepada MNC Peduli dalam memberikan bantuan berupa alat-alat edukasi, yaitu berupa buku, buku dongeng, sebagai pelengkap di RPTRA ini,” kata Gabriel.