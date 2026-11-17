Park Hyatt Jakarta Siapkan Buffet Natal dan Tahun Baru, Harga Mulai Rp888 Ribu

Momen perayaan Natal dan pergantian tahun di Park Hyatt Jakarta. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun, pilihan tempat untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman mulai menjadi perhatian.

Dining Room di Park Hyatt Jakarta menghadirkan pengalaman bersantap bertema Festive Dining: French Riviera Inspired Experience yang menawarkan sajian terinspirasi dari kawasan pesisir Prancis dan Italia.

Program kuliner ini berlangsung sepanjang Desember 2026. Berlokasi di lantai 22 Park Hyatt Jakarta, pengalaman bersantap tersebut mengangkat tradisi kuliner French Riviera, Liguria, dan Tuscany yang dikenal dengan hidangan laut segar serta bahan-bahan khas Mediterania.

Melalui konsep buffet, pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan hidangan, mulai dari seafood, makanan khas regional, keju artisan, hingga dessert buatan tim kuliner hotel.

Executive Chef Park Hyatt Jakarta, Claudio Rossi, menjelaskan bahwa tema Riviera dipilih karena sejalan dengan konsep kuliner restoran yang selama ini terinspirasi dari Italia dan Mediterania.