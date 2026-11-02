Dari Meeting Bisnis hingga Pernikahan Mewah, Ini Pilihan Venue Eksklusif di Park Hyatt Jakarta

JAKARTA – Memilih venue yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan acara yang berkesan, baik untuk kebutuhan bisnis maupun perayaan personal. Di tengah beragam pilihan venue di ibu kota, Park Hyatt Jakarta menawarkan fasilitas pertemuan dan acara dengan konsep, kapasitas, serta suasana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

Berlokasi di kawasan Menteng, Park Hyatt Jakarta memiliki 14 ruang pertemuan dan acara dengan total luas mencapai 3.500 meter persegi. Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kegiatan, mulai dari meeting bisnis, konferensi, peluncuran produk, pameran, hingga gala dinner, pernikahan, dan perayaan sosial.

Tersebar di berbagai lantai hotel, setiap venue memiliki karakter tersendiri, mulai dari ruang bernuansa hunian yang lebih personal hingga area acara dengan panorama kota Jakarta. Berikut sejumlah pilihan venue yang dapat menjadi pertimbangan untuk berbagai kebutuhan acara.

1. Royal Glasshouse untuk Acara Berskala Besar

Bagi penyelenggara yang membutuhkan venue dengan kapasitas besar dan fleksibilitas ruang, Royal Glasshouse menjadi salah satu pilihan di Park Hyatt Jakarta.

Memiliki luas mencapai 1.200 meter persegi, Royal Glasshouse dilengkapi lima ruang acara dengan kapasitas hingga 1.200 tamu. Venue ini menghadirkan konsep indoor dan outdoor dalam satu lokasi, sehingga dapat mengakomodasi beragam kebutuhan penyelenggaraan acara.

Fasilitas ini dapat digunakan untuk acara perusahaan, pameran, peluncuran produk, gala dinner, hingga pernikahan dan perayaan berskala besar. Perpaduan area indoor dan outdoor juga memberikan keleluasaan bagi penyelenggara dalam menentukan konsep acara sesuai kebutuhan.

2. Salon I dan Salon II dengan Pemandangan Monas