Cari Venue Sangjit atau Intimate Wedding Mewah di Jakarta? Cek Park Lounge Li Lian di Park Hyatt Jakarta

JAKARTA – Mencari venue mewah di pusat kota Jakarta untuk acara sangjit hingga intimate wedding? Li Lian 丽莲 di Park Hyatt Jakarta menghadirkan Park Lounge dan Park Suites, dua pilihan ruang eksklusif yang menawarkan suasana elegan, hidangan Cantonese autentik, serta pelayanan personal untuk berbagai momen istimewa.

Berlokasi di lantai 19 Park Hyatt Jakarta, kedua venue ini dirancang untuk mengakomodasi beragam kebutuhan, mulai dari perayaan keluarga dan jamuan privat hingga pertemuan bisnis. Dengan suasana elegan dan panorama Jakarta, Park Lounge juga dapat menjadi alternatif bagi calon pengantin dan wedding organiser (WO) yang tengah mencari venue untuk konsep small wedding atau intimate wedding.

Kehadiran Park Lounge dan Park Suites memperkaya pilihan venue untuk merayakan momen penting bersama keluarga, kerabat, maupun kolega, dengan pengalaman bersantap dan hospitality premium di tengah ibu kota.

Park Lounge, Venue Elegan untuk Sangjit hingga Intimate Wedding

Bagi calon pengantin yang menginginkan perayaan pernikahan dalam suasana lebih intim, Li Lian 丽莲 Park Lounge menawarkan ruang bergaya penthouse dengan kapasitas hingga 150 tamu.

Venue ini dirancang untuk berbagai acara, termasuk upacara sangjit, perayaan ulang tahun pernikahan, acara keluarga, fungsi korporat, hingga acara privat. Dengan karakter ruang yang elegan, Park Lounge dapat dipertimbangkan untuk konsep small wedding atau intimate wedding yang mengutamakan kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Bagi wedding organiser, Park Lounge dapat menjadi alternatif venue untuk mengeksplorasi konsep pernikahan yang lebih personal dan eksklusif. Perpaduan suasana ruang, panorama kota Jakarta, hidangan Cantonese, dan pelayanan penuh perhatian dapat melengkapi pengalaman perayaan yang berkesan bagi pasangan maupun para tamu.

Tidak hanya untuk pernikahan, Park Lounge juga cocok untuk berbagai momen spesial lainnya, mulai dari perayaan keluarga hingga acara korporat yang membutuhkan suasana representatif.

Park Suites, Private Dining dengan Fasilitas Karaoke untuk Acara Keluarga

Selain Park Lounge, Li Lian 丽莲 menghadirkan Park Suites yang terdiri dari empat ruang private dining untuk acara dengan suasana lebih intim.

Park Suites dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari jamuan sangjit, perayaan keluarga, makan bersama kerabat, hingga pertemuan bisnis yang membutuhkan privasi dan kenyamanan. Menariknya, fasilitas karaoke turut melengkapi pengalaman di Park Suites, memberikan pilihan hiburan bagi tamu untuk menikmati momen kebersamaan setelah bersantap.

Bagi keluarga yang sedang mempersiapkan rangkaian acara prapernikahan, Park Suites dapat menjadi alternatif untuk jamuan sangjit atau makan bersama keluarga inti dalam suasana elegan dan privat. Fasilitas karaoke juga dapat menambah keseruan acara, terutama bagi keluarga dan kerabat yang ingin menikmati waktu bersama dalam suasana lebih santai.

Setiap ruang menawarkan lingkungan yang elegan, dilengkapi pilihan menu Cantonese yang dikurasi serta pelayanan personal. Perpaduan private dining, kuliner berkualitas, dan fasilitas hiburan ini menghadirkan alternatif bagi mereka yang mencari tempat berkumpul eksklusif di Jakarta.

Dengan Park Lounge dan Park Suites, Li Lian 丽莲 menawarkan dua pilihan ruang yang dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan acara, mulai dari perayaan dengan jumlah tamu lebih banyak hingga jamuan keluarga yang lebih intim.

Sajikan Momen Istimewa dengan Hidangan Cantonese Autentik

Pengalaman di Li Lian 丽莲 semakin lengkap dengan sajian Cantonese yang dipimpin oleh Executive Chinese Chef Tan Kwang Aik.

Para tamu dapat menikmati beragam hidangan andalan, mulai dari handcrafted dim sum, aneka roasted meat, hidangan musiman, hingga set menu yang dikurasi secara khusus.

Setiap hidangan disiapkan menggunakan bahan berkualitas dan teknik memasak yang berakar pada tradisi kuliner Cantonese. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Li Lian 丽莲 dalam menghadirkan pengalaman bersantap Cantonese yang autentik di Jakarta.

Untuk acara seperti sangjit, perayaan keluarga, maupun intimate wedding, pengalaman kuliner menjadi salah satu elemen yang melengkapi momen kebersamaan. Sementara bagi wedding organiser, pilihan hidangan dan suasana venue dapat menjadi pertimbangan dalam merancang pengalaman acara yang sesuai dengan kebutuhan klien.