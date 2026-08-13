Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini

Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini (Foto: Okezone)

JAKARTA — Park Hyatt Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah Hyatt Fair Indonesia untuk dua tahun berturut-turut. Dengan fasilitas MICE yang lengkap serta kapasitas akomodasi yang memadai, hotel yang berada di kawasan Menteng, Jakarta, tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pasar korporasi hingga agen perjalanan yang terus berkembang.

Executive Assistant Manager (EAM) Sales and Marketing Park Hyatt Jakarta, Marisa Fera, mengatakan fasilitas yang dimiliki hotel menjadi salah satu faktor pendukung penyelenggaraan acara berskala internasional tersebut.

Selain berada di lokasi strategis, Park Hyatt Jakarta merupakan bagian dari brand dengan posisi tertinggi dalam portofolio Hyatt Corporation di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu nilai tambah dalam mendukung berbagai kebutuhan acara.

“Sebagai brand yang tertinggi dari Hyatt Corporation, ini merupakan keuntungan untuk brand Hyatt yang ada di Indonesia. Kita kan sekarang ada total 14 hotel di Indonesia. Nah, karena dari 14 hotel itu brand Park-lah yang tertinggi dari tier yang kita punyai dari sekitar over than 30 brand yang dimiliki oleh Hyatt sekarang,” kata Marisa saat diwawancarai di Park Hyatt Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dari sisi fasilitas, Park Hyatt Jakarta memiliki 14 ruang acara dan 220 kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat bisnis, pernikahan, acara sosial, hingga perayaan hari jadi.