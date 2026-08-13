Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |12:02 WIB
Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini
Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPark Hyatt Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah Hyatt Fair Indonesia untuk dua tahun berturut-turut. Dengan fasilitas MICE yang lengkap serta kapasitas akomodasi yang memadai, hotel yang berada di kawasan Menteng, Jakarta, tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pasar korporasi hingga agen perjalanan yang terus berkembang.

Executive Assistant Manager (EAM) Sales and Marketing Park Hyatt Jakarta, Marisa Fera, mengatakan fasilitas yang dimiliki hotel menjadi salah satu faktor pendukung penyelenggaraan acara berskala internasional tersebut.

Selain berada di lokasi strategis, Park Hyatt Jakarta merupakan bagian dari brand dengan posisi tertinggi dalam portofolio Hyatt Corporation di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu nilai tambah dalam mendukung berbagai kebutuhan acara.

“Sebagai brand yang tertinggi dari Hyatt Corporation, ini merupakan keuntungan untuk brand Hyatt yang ada di Indonesia. Kita kan sekarang ada total 14 hotel di Indonesia. Nah, karena dari 14 hotel itu brand Park-lah yang tertinggi dari tier yang kita punyai dari sekitar over than 30 brand yang dimiliki oleh Hyatt sekarang,” kata Marisa saat diwawancarai di Park Hyatt Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dari sisi fasilitas, Park Hyatt Jakarta memiliki 14 ruang acara dan 220 kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat bisnis, pernikahan, acara sosial, hingga perayaan hari jadi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/298/3233361/park_hyatt_jakarta-ZaSe_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Ubah Nama dari Conservatory Menjadi ATELIER23, Hadirkan Rasa Mewah Ala Prancis dan Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/25/3217486/park_hyatt-NyK6_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Gelar Artisan Market, Dukung Seni dan Budaya Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257/park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252/park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141320/park_hyatt-2dTo_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/406/2967756/rayakan-libur-imlek-di-park-hyatt-jakarta-04ytInel63.jpg
Rayakan Libur Imlek di Park Hyatt Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement