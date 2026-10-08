Yum Cha Hadir di Li Lian Park Hyatt Jakarta, Membawa Tradisi Cantonese Dining ke Tengah Kota

JAKARTA — Bagi pencinta dim sum dan kuliner Kanton, ada pengalaman bersantap baru yang menarik untuk dicoba. Li Lian 丽莲 di Park Hyatt Jakarta menghadirkan Yum Cha 饮茶, tradisi kuliner khas Kanton yang mengajak para tamu menikmati hidangan sambil berbagi cerita dan waktu bersama keluarga, sahabat, maupun kolega.

Yum Cha merupakan tradisi Cantonese yang telah lama dikenal sebagai momen untuk berkumpul di meja makan sambil menikmati beragam hidangan. Konsep ini kini dapat dinikmati di Li Lian 丽莲, restoran yang berada di lantai 19 Park Hyatt Jakarta dengan suasana elegan dan panorama kota Jakarta.

Yang menarik, melalui pengalaman Yum Cha ini, pengunjung dapat menikmati unlimited handcrafted dim sum dan berbagai Cantonese specialties yang dibuat segar berdasarkan pesanan.

Menu tersebut disiapkan di bawah arahan Executive Chinese Chef Tan Kwang Aik, yang menghadirkan cita rasa sekaligus teknik pengolahan khas masakan Kanton. Setiap hidangan dibuat dengan perhatian terhadap detail, memberikan pengalaman untuk menikmati beragam rasa dan tekstur secara santai.

Menikmati Dim Sum Sambil Menikmati Panorama Jakarta

Berada di lantai 19 Park Hyatt Jakarta, Li Lian 丽莲 menawarkan suasana yang terinspirasi dari kehangatan rumah keluarga lintas generasi. Konsep tersebut berpadu dengan panorama kota Jakarta yang dapat dinikmati dari ketinggian saat bersantap.

Perpaduan antara makanan, suasana, dan pemandangan membuat Yum Cha di Li Lian 丽莲 cocok untuk berbagai kesempatan, mulai dari makan siang bersama keluarga, berkumpul dengan teman, reunian bersama sahabat, hingga pertemuan santai bersama kolega.