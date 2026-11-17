Prancis Hadir di Jakarta, Ada Pengalaman Kuliner Spesial di Park Hyatt

JAKARTA - Menjelang akhir tahun, pengalaman bersantap bisa menjadi salah satu cara untuk menikmati suasana perayaan bersama orang-orang terdekat.

Dining Room di Park Hyatt Jakarta menghadirkan Festive at the Park, sebuah pengalaman gastronomi yang terinspirasi dari kekayaan kuliner French Riviera dan kawasan Mediterania.

Bertempat di lantai 22 Park Hyatt Jakarta, program ini menghadirkan beragam pilihan hidangan dengan sentuhan kuliner Eropa. Mulai dari sajian laut, olahan daging, hingga aneka dessert, setiap menu menawarkan karakter rasa yang berbeda.

Salah satu yang menarik perhatian adalah pilihan hidangan utama yang disiapkan melalui konsep chef trolley. Ada Cote de Boeuf yang disajikan bersama saus au poivre dan kentang dauphinoise.

Hidangan berbahan dasar daging sapi ini menawarkan perpaduan daging dengan saus lada serta kentang yang diolah dengan krim. Selain itu, tersedia Whole Roasted Turkey dengan cranberry compote, brussels sprouts, saus giblet, dan bread stuffing.