Jennifer Coppen Buka Suara soal Syifa Hadju yang Tak Muncul di Video Pengumuman Kehamilan

JAKARTA - Jennifer Coppen menepis anggapan bahwa dirinya sengaja tidak memberi tahu Syifa Hadju soal kabar kehamilan keduanya. Isu itu muncul setelah Jennifer membagikan video kejutan saat mengumumkan kehamilannya kepada keluarga dan sahabat, tetapi tidak terlihat momen bersama Syifa.

Padahal, Jennifer dan Syifa dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat. Absennya Syifa dalam video tersebut kemudian membuat sebagian netizen bertanya-tanya.

Bahkan, ada yang menduga Jennifer sengaja menjaga perasaan Syifa karena sang sahabat belum dikaruniai kehamilan, meski keduanya menikah dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.

Menanggapi spekulasi itu, Jennifer akhirnya memberikan penjelasan saat melakukan siaran langsung di TikTok. Ia menegaskan bahwa Syifa justru sudah mengetahui kabar kehamilannya sejak awal.

“Bukan berarti Syifa enggak ada di dalam reaction video, aku enggak kasih tahu Syifa atau enggak dekat sama Syifa. Syifa tuh justru tahu dari awal juga, sama! Barengan sama Becca, sama Elina,” ujar Jennifer.