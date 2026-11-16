Potret Kamari Antusias Temani Sang Ibu USG, Jennifer Coppen: Panggil Dia Kakak Mayi

JAKARTA - Kabar kehamilan Jennifer Coppen rupanya bukan hanya jadi kebahagiaan bagi dirinya dan sang suami, Justin Hubner namun juga jadi kebahagiaan bagi sang anak pertama, Kamari. Jennifer mengungkapkan betapa antusiasnya sang anak saat ikut melakukan cek kehamilan dirinya.

Hal itu dibagikan oleh Jennifer lewat unggahan cerita di akun Instagramnya, @jenniferhubner. Dalam unggahan itu, ia menunjukkan momen saat dirinya melakukan pemeriksaan USG. Di sampingnya berdiri Kamari yang terlihat antusias atau excited melihat perut sang ibu yang tengah diperiksa.

Hal lain yang cukup menarik adalah Jennifer mulai memanggil Kamari dengan sebutan Kakak Mayi dalam keterangan unggahan itu.

“Kakak Mayi always excited and happy kalau sudah waktunya usg, patiently waiting to see how much her adik is growing,” tulis Jennifer, dikutip Minggu (15/11/2026).

Sementara itu, dalam unggahan ceritanya yang lain, Jennifer menuliskan sebuah pesan seolah disampaikan kepada calon anak keduanya agar mulai memanggil Kamari dengan sebutan Kakak Mayi.

“Panggil dia ‘Kakak Mayi’ yah mulai sekarang,” ungkapnya.

Kamari siap jadi kakak.

Sebelumnya, kabar bahagia dari kehamilan kedua itu diumumkan Jennifer lewat video yang diunggahnya bersama dengan Justin Hubner di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 15 November 2026. Dalam video berlatar laut dan pantai yang indah itu, keduanya menunjukan nuansa hangat, romantis dan estetik.