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Kemenpar Dorong Kuliner Nusantara Mendunia, Ini 3 Cara Bikin Anak Muda Cinta Makanan Tradisional

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |21:05 WIB
Kemenpar Dorong Kuliner Nusantara Mendunia, Ini 3 Cara Bikin Anak Muda Cinta Makanan Tradisional
Makanan tradisional. (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI terus mendorong pengenalan kuliner Nusantara sebagai bagian dari kekayaan gastronomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026.

Tujuannya untuk mengajak masyarakat mengenal lebih jauh cerita, tradisi, dan bahan lokal di balik beragam hidangan khas Indonesia. Di tengah perkembangan tren kuliner modern, upaya menjaga makanan tradisional agar tetap dikenal generasi muda menjadi tantangan tersendiri.

Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026

Kreativitas dalam penyajian hingga pengenalan kuliner sejak dini dinilai dapat menjadi cara untuk memastikan makanan khas daerah tetap mendapat tempat di tengah perubahan zaman.

Berikut 3 Cara Bikin Anak Muda Cinta Makanan Tradisional:

1. Pengenalan makanan tradisional perlu dimulai sejak anak-anak

Founder sekaligus Chair Indonesia Gastronomy Network, Vita Datau, mengungkapkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar kuliner tradisional tetap relevan bagi generasi muda.

Pertama, pengenalan makanan tradisional perlu dimulai sejak anak-anak. Menurut Vita, kebiasaan menikmati masakan khas Indonesia perlu dibangun sejak dini agar generasi berikutnya mengenal dan menghargai kekayaan kuliner daerahnya sendiri.

 

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