Nyeri Lutut Makin Terasa Seiring Bertambahnya Usia? Ini Cara Menjaganya Tetap Sehat

JAKARTA - Hampir satu dari empat orang dewasa berusia di atas 40 tahun mengalami osteoartritis lutut. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang melindungi persendian menipis seiring waktu dan penggunaan.

Meski osteoartritis lutut tidak sepenuhnya bisa dicegah, ada sejumlah cara untuk menjaga kesehatan lutut seiring bertambahnya usia. Ahli bedah ortopedi, dr. Steven Svoboda mengungkapkan cara menjaga kesehatan lutut seperti yang dilansir dari Verywell Health, Minggu (29/11/2026).

Dokter Svoboda menjelaskan mengapa orang yang selalu aktif, namun lututnya terasa lebih sakit seiring bertambahnya usia. Menurutnya, nyeri lutut tak selalu dianggap normal. “Nyeri juga tidak selalu disebabkan oleh cedera besar. Terkadang, keluhan muncul akibat perubahan kecil ketika seseorang memaksakan tubuh melakukan aktivitas melebihi kemampuannya,” tuturnya.

Ia memberikan contoh, seperti baru mulai menjalani program latihan baru dengan intensitas tinggi. Setelah beberapa bulan, lutut terasa sakit meski tidak pernah mengalami cedera. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan penggunaan berlebihan (overuse).

“Tubuh memang bisa beradaptasi dengan aktivitas fisik, tetapi prosesnya harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati,” ucapnya.