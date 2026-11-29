Kasus Pengeroyokan Siswi di Malang hingga Meninggal, Dokter Tirta Soroti soal Parenting

JAKARTA - Kasus pengeroyokan yang menimpa siswi SMAN 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri hingga meninggal dunia turut menyita perhatian sejumlah figur publik. Salah satunya adalah dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi.

Lewat unggahan di akun instagramnya, @dr.tirta pada hari ini, ia menyampaikan duka cita atas meninggalnya Silva Nur Intania Putri selaku korban. Berdasarkan kronologi yang beredar, ia menanggapi bahwa kejadian itu lebih mirip kepada penculikan dan penganiayaan.

"Turut berduka atas meninggalnya seorang siswi di Malang akibat bullying yang berujung pada penganiayaan, dan kalau kita mendengarkan kronologis yang beredar itu lebih mirip penculikan, penganiayaan, wah ngeri bangetlah,” ungkap dr. Tirta, dikutip Sabtu (28/11/2026).

Ia berharap, pihak berwajib bisa segera melakukan investigasi dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. “Kasusnya tuh kayak, man, yakin siswa-siswi SMA melakukan ini? Moga-moga polisi dan pihak berwajib segera bisa menginvestigasi dan menghukum pelaku seberat-beratnya,” tambahnya.

Dokter Tirta Soroti soal Parenting

Di satu sisi, dari kasus tersebut, ia turut menyinggung terkait masalah parenting orang tua yang bisa menjadi pelajaran yang diambil dari kasus ini. Ia mengingatkan kepada para orang tua yang memiliki anak terkait pola parenting yang baik.