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Gaya Parenting VOC Sheila Marcia Bikin Dimas Akira ‘Kabur’

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |20:05 WIB
Gaya <i>Parenting</i> VOC Sheila Marcia Bikin Dimas Akira ‘Kabur’
Sheila Marcia dan Dimas Akira. (Foto: dok Instagram/itssheilamj)
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JAKARTA - Kehidupan rumah tangga Sheila Marcia dan Dimas Akira tampak harmonis dan jauh dari kabar miring. Namun di balik kekompakan mereka, Sheila membeberkan dinamika unik dalam membagi peran pengasuhan anak (parenting) sehari-hari.

Sheila mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi sosok yang tegas dan disiplin terhadap lima anaknya. Sebaliknya, sang suami justru dinilai memiliki hati yang terlalu lembut dan mudah luluh jika berhadapan dengan buah hati mereka.

"Kalau parenting lebih ke kalau aku maju... soalnya dia enggak tegaan. Jadi kalau misalnya aku udah marahin anak, biasanya malah kadang dia tuh penginnya bercanda. Aku kayak, 'Bukan bercanda, ini lagi marahin anak'," beber Sheila Marcia.

Saking ibanya melihat sang anak dimarahi, Dimas Akira memilih menyingkir dari hadapan sang istri.

"Dia tuh gampang luluh kalau sama anak-anak. Kalau sekarang, kalau dia udah mulai enggak tega, dia masuk kamar, memilih enggak lihat. Tapi kalau aku kan walaupun kasihan tetap harus tegas, biar anaknya disiplin," tambah Sheila.

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